Primeira tempestade tropical em 80 anos provoca alagamentos na Califórnia

A primeira tempestade tropical em mais de 80 anos no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, provocou inundações neste domingo (20) e forçou a retirada de moradores em regiões caracterizadas pelas secas.

Com ventos de até 95 km/h, a tempestade Hilary, antes furacão, surpreendeu parte da população que no mês passado já havia enfrentado uma onda de calor extrema. Não há informações sobre feridos, mas o governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou estado de emergência na maior parte da região sul do estado, com alertas de enchentes pelo menos até a manhã desta segunda (21).

"Este é um fenômeno climático sem precedentes", disse a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, ao comentar o alerta disparado pelo Centro Nacional de Furacões dos EUA que enfatizava a possibilidade de "inundações catastróficas", além do "risco de mortes" devido às chuvas no sudoeste do país.

Morador enfrenta chuva e vento provocados pela tempestade Hilary em Cathedral City, na Califórnia - Harry Parrish - 20.ago.23/via Reuters

Depois de provocar estragos no México, a tempestade Hilary chegou na noite deste domingo ao condado de San Diego, na primeira tempestade tropical da região desde 1939. Mais ao norte, autoridades do condado de San Bernardino, próximo de Los Angeles, determinaram a retirada de pessoas em regiões montanhosas, onde as chuvas causaram inundações, quedas de árvores e deslizamentos de terra.

As praias de Los Angeles foram fechadas, e as pessoas correram aos mercados para comprar e estocar água e alimentos. "Sabemos que pode ficar muito pior", disse Bass. "Minha preocupação é que as pessoas sejam desdenhosas e saiam quando precisamos que fiquem em casa, para ficarem seguras."

Os danos ainda estão sendo avaliados, e o presidente Joe Biden ordenou que as agências federais transferissem socorristas e suprimentos para a região. Autoridades manifestam preocupação em especial com as cerca de 75 mil pessoas em situação de rua em Los Angeles, descritas como "vulneráveis".

As autoridades montaram ao menos cinco abrigos contra tempestades e mobilizaram mais de 7.500 socorristas, incluindo soldados da Guarda Nacional, bem como equipes de resgate em águas rápidas.

Por precaução, escolas nas cidades de Los Angeles e San Diego cancelaram as aulas nesta segunda. Em San Diego, os moradores encheram sacos de areia para se preparar para uma possível inundação

Em Rancho Mirage, a leste de Los Angeles, as enchentes cobriram veículos. "É incrível. Nunca vi nada assim", disse Sean Julian, 54, morador da cidade. "Eu provavelmente não deveria estar aqui."

Ao longo do dia, espera-se que a tempestade Hilary avance pelo estado de Nevada. Fortes chuvas são esperadas em regiões desérticas antes que o fenômeno se dissipe.

Antes de chegar aos EUA, a tempestade tropical Hilary atingiu a península da Baixa Califórnia, no México, também provocando intensas chuvas. Uma pessoa morreu após uma enchente repentina. Estradas foram danificadas, e imagens nas redes sociais mostram torrentes furiosas descendo pelas ruas das cidades.

O Exército mexicano disse que ativou 35 abrigos, para onde foram transferidas 1.725 pessoas impactadas pela tempestade. As autoridades de Los Cabos, destino turístico frequentado por turistas internacionais, principalmente dos EUA, trabalham para restabelecer o abastecimento de água potável e o transporte público após a passagem do furacão pela região.

Nos EUA, a Hilary atrapalhou voos e eventos esportivos antes mesmo de chegar. Autoridades alertaram que, embora o fenômeno tenha enfraquecido ao se aproximar da terra, ela ainda poderia se tornar a pior tempestade a atingir o sudoeste do país, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia.