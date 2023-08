Terremoto de magnitude 6.3 atinge Bogotá, e população sai às ruas com medo

Bogotá | Reuters

Um forte terremoto atingiu Bogotá, a capital da Colômbia, nesta quinta-feira (17), chegando a uma magnitude de 6.3, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Moradores assustados fugiram de casas, escritórios e restaurantes.

O terremoto inicial foi seguido por outros tremores minutos depois, enquanto pessoas lotavam as ruas da cidade. O Serviço Geológico Colombiano estimou em 5.6 de magnitude o segundo abalo, e 4.8 outro que se seguiu.

População de Bogotá deixou casas e escritórios após terremoto atingir a capital, nesta quinta; não há danos graves ou feridos registrados até o momento - Raul Arboleda/AFP

"Não há relato de nenhum acidente, feridos ou danos a infraestrutura. Seguimos verificando todo o sistema de emergências", escreveu a prefeita de Bogotá, Claudia López, em perfil na rede social X, antigo Twitter.

"Foi forte e durou muito tempo", disse à Reuters Adrian Alarcon, 43, que trabalha perto do movimentado distrito de Park 93 da capital, referindo-se ao primeiro tremor. "Isso me dá sensação de fragilidade. A vida muda em um segundo. Você não pode fazer nada, apenas correr pela sua vida."

A Defesa Civil do país afirmou que os moradores foram deslocados do município de Calvario, no departamento de Meta, sudeste da capital, onde teria sido o epicentro. As janelas da área foram danificadas pelos terremotos.

Em Villavicencio, nas proximidades, a agência relatou um deslizamento de terra e disse que sua equipe ainda verificava outros impactos dos tremores.