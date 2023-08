Trump diz em ficha criminal ter 10 kg a menos do que em 2018 e vira piada

São Paulo

As características físicas registradas por Donald Trump em sua ficha criminal foram alvo de questionamentos ao serem divulgadas por autoridades de Atlanta, na Geórgia, nos EUA, nesta quinta-feira (24), data em que o ex-presidente se apresentou à Justiça para ser acusado oficialmente de tentar interferir no resultado das eleições no estado em 2020.

O ex-presidente dos EUA Donald Trump no Aeroporto Internacional Atlanta Hartsfield-Jackson após se apresentar à Justiça em Atlanta, no estado da Geórgia - Joe Raedle - 24.ago.23/Getty Images/via AFP

De acordo com o documento, Trump pesaria 97,5 kg, ou cerca de 10 kg a menos do que os 108 kg que registros médicos da Casa Branca indicam que ele tinha em janeiro de 2018. Nas redes sociais, porém, , pessoas anônimas que dizem pesar o mesmo reagiram publicando fotos de si mesmos em que aparecem mais magros do que o ex-presidente. Alguns sugerem que seu peso real provavelmente é de entre 115 e 120 kg.

Uma galeria publicada pela rede MSNBC que compara o corpo do político ao de atletas com medidas supostamente semelhantes a dele também mostra perfis bem mais esguios do que o do republicano. Seria o caso do jogador de futebol Tom Brady, que mede 1,93 m e pesa 102 kg, e do lutador de boxe Mohamed Ali, que mede 1,91 m e pesa 97 kg. Vale lembrar, porém, que músculos, por serem mais densos do que a gordura, pesam mais e ocupam menos espaço do que ela.

Segundo a agência de notícias AFP, embora tenha sido submetido a uma série de procedimentos de identificação padrão —incluindo uma "mug shot", como são conhecidos as imagens de registro de detentos nos EUA, a primeira de um ex-presidente do país—, Trump foi autorizado a fornecer ele mesmo seus dados antropométricos na prisão a que se apresentou, no condado de Fulton.

O jornal Washington Post relatou que os dados de Trump não parecem ser os únicos que estão em desacordo com a realidade. A ficha de David Shafer, chefe do Partido Republicano na Geórgia e um dos 18 ex-aliados do líder que são réus no mesmo processo que ele, indica por exemplo que ele tem cerca de 1,65 m e 70 kg, cabelos pretos e olhos azuis. Aparições públicas recentes mostram, porém, que ele tinha cabelos grisalhos e olhos castanhos, além de parecer mais alto e gordo do que os seus registros indicam.

O fato de que os mug shots divulgados pelo condado de Fulton não incluem uma régua para medir a altura dos réus, como é comum em algumas jurisdições dos EUA, dificulta a checagem das informações.

Nem o Escritório do Xerife do Condado de Fulton, onde os 20 réus da ação se apresentaram, nem a campanha de Donald Trump responderam aos pedidos de comentários do Wall Street Journal. Bill Hallsworth, diretor de serviços penitenciários da Associação de Xerifes da Geórgia, afirmou ao jornal que condados colhem informações como essas de suas carteiras de motoristas, e isso poderia explicar porque elas estariam desatualizadas.

Seja qual for a origem da confusão, as informações provocaram uma torrente de memes nas redes sociais. Internautas ironizaram também a forma como a cor de cabelo de Trump foi descrita na ficha: "strawberry blonde", um loiro puxado para o ruivo.

Adversários políticos entraram na onda, e enquanto Joe Biden disse que seu antecessor tinha saído bem em sua mug shot, Bakari Sellers, ex-legislador do Partido Democrata pela Carolina do Sul, afirmou que, "se Donald Trump pesa 98 kg, como diz em sua ficha criminal, então eu saí com Halle Berry"

Parte do motivo para a comoção é a sensibilidade de Trump a questões relativas a sua aparência. Em 2016, quando disse que pesava mais de 105 kg, o republicano reconheceu que precisava perder alguns quilos.