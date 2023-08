São Paulo

A detenção temporária do ex-presidente Donald Trump rendeu ao republicano a famosa "mug shot", como é conhecida a foto que as autoridades americanas tiram de suspeitos de crimes nos EUA.



Acusado de tentar subverter o resultado das eleições de 2020 para se manter no poder, além de ser o primeiro presidente ou ex a se tornar réu, ele é agora o primeiro a ter seu retrato nos arquivos policiais.



Mas a mug shot também proporcionou às redes sociais uma vasta gama de memes. Nas imagens que circulam nas plataformas, o político aparece como um bandido, como um extraterrestre, como personagem de animações japonesas, como o supervilão Coringa, e até recebendo um "cheiro no cangote" do atual presidente, o democrata Joe Biden.

No TikTok, um usuário encaixou o retrato no clipe da música "Photograph", da banda Nickelback.

Um internauta fez uma versão da "mug shot" para políticos brasileiros, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Acontece nos EUA, acontece no Brasil", diz a legenda.

Não que Donald Trump esteja envergonhado de seu retrato. O ex-presidente retornou nesta quinta (24) à rede social X, antigo Twitter, e publicou a foto em seu feed.



Com a mensagem, que pede doações, Trump voltou a usar seu acesso direto ao público da plataforma que o baniu depois do ataque de seus apoiadores ao Congresso, em 6 de janeiro de 2021.



A expulsão de Trump foi revertida após o bilionário Elon Musk, autoproclamado "absolutista da liberdade de expressão", ter comprado a rede em outubro do ano passado.



A "mug shot" é acompanhada pela frase "INTERFERÊNCIA ELEITORAL! NUNCA SE RENDA!". As palavras todas em caixa alta são uma marca do republicano. A postagem obteve mais de 180 milhões de visualizações e 1,3 milhão de curtidas.



Apesar dos memes, os apoiadores de Trump também aproveitaram a foto para protestar contrariamente à prisão do político. Um post, por exemplo, traz um cartaz típico do antigo faroeste americano, com a legenda: "Wanted for president" (procurado para a Presidência, em português).

Houve ainda quem aproveitasse a foto, tirada em uma cadeia no condado de Fulton, em Atlanta, na Geórgia, para fazer negócio. Pela bagatela de US$ 21,99, cerca de R$ 107, é possível comprar uma camiseta com a "mug shot", disponível em sete cores.

Veja mais memes com a "mug shot" de Trump: