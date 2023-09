A aula de ioga confundida com 'ritual assassino' no Reino Unido

BBC News Brasil

Uma aula de ioga foi confundida com um "ritual de assassinato em massa" por pedestres que passavam por perto de um estabelecimento no vilarejo litorâneo de Chapel St. Leonards, no condado de Lincolnshire, no leste da Inglaterra.

Uma denúncia foi feita à polícia na quarta-feira (6).

A instrutora Millie Laws, 22 anos, estava dando aula de ioga quando recebeu telefonema falando em 'assassinato em massa' - Arquivo pessoal

Cinco viaturas chegaram a um café dentro do Observatório do Mar do Norte, um dos principais pontos do vilarejo, para averiguar a denúncia.

A instrutora de ioga Millie Laws disse que, no início, ao escutar que ela e seus alunos foram denunciados por participar de um ritual de assassinato, achou que se tratava de "uma piada".

A Polícia de Lincolnshire confirmou que todos estavam bem e disse que a ligação foi feita com "boas intenções".

A instrutora de 22 anos disse que estava dando aula para sete alunos no café Seascape, quando viu duas pessoas passeando com cachorros e olhando atentamente para a janela durante a fase de relaxamento da aula.

'Acho que do lado de fora podia parecer isso, porque eles [alunos] estavam muito quietos, muito tranquilos ​​e relaxados', diz a instrutora - Arquivo pessoal

"Eles [alunos] estavam deitados com cobertores sobre eles, com os olhos fechados. Estava muito escuro lá. Só tinha velas e pequenas lamparinas acesas em toda a sala, e eu estava andando por ali tocando meu tambor. Eu estava com um lindo top esvoaçante, com grandes mangas", relata.

"Um casal com alguns cachorros veio até a janela e ficou olhando, mas eles foram embora muito rápido e eu não fiquei mais pensando sobre isso."

"Até que saímos e telefonaram dizendo que havia um assassino em massa. Disseram que havia uma pessoa vestindo um manto e caminhando entre outras pessoas, que parecia um ritual e que as pessoas no chão estariam mortas."

"Acho que do lado de fora podia parecer isso, porque eles [alunos] estavam muito quietos, muito tranquilos e relaxados."

"Tenho certeza de que a imaginação deles [do casal] correu solta."

A sala estava escura com velas, o que contribuiu para a confusão - Arquivo pessoal

Laws, que se mudou para a área há apenas três meses, disse que ver policiais se movimentando em uma "pequena vila no meio de Lincolnshire foi uma loucura".

"Foi um pouco surreal e engraçado."

"Sinto-me muito mal por quem quer que tenha sido a pessoa [que telefonou para a polícia], porque, claro, parecia assustador", disse.

"Mas ao mesmo tempo, você precisa ver o lado mais leve disso."

Os gerentes do café Seascape tentaram tranquilizar os moradores e agradeceram à polícia pela pronta resposta.

Eles escreveram no Facebook: "Se alguém ouviu as sirenes da polícia em Chapel St. Leonards às 21h30 da noite passada, fique tranquilo".

"Eles estavam a caminho do observatório depois que alguém relatou um assassinato em massa em nosso prédio, tendo visto várias pessoas deitadas no chão... o que na verdade era a aula de ioga."

"Obrigado à polícia de Lincolnshire por sua pronta resposta. Não consigo imaginar nem por um momento o que estava passando por suas cabeças no caminho."

O café recebe regularmente aulas de ioga. A postagem no Facebook assegurou: "Não fazemos parte de nenhuma seita maluca".

"Em suma, esta situação revelou-se positiva e estamos, claro, gratos."