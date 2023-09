Caça desaparece, e EUA pedem ajuda à população para localizá-lo

Bloomberg

As Forças Armadas dos Estados Unidos estão à procura de um caça F-35, invisível aos radares, que desapareceu após o piloto ejetar no estado da Carolina do Sul.

O F-35B Lightning 2 sofreu o que os militares chamam de acidente na tarde deste domingo (17), segundo publicações nas redes sociais da Joint Base Charleston, uma base aérea na Carolina do Sul. O piloto, cuja identidade não foi revelada pelas autoridades, foi levado para um hospital em condição estável.

Caça do modelo F-35 Lightning, usado pela Força Aérea de Israel, durante apresentação em Tel Aviv - Jack Guez - 26.abr.23/AFP

Oficiais da Joint Base Charleston pediram cooperação da população com as autoridades militares e civis enquanto as buscas pelo jato F-35 continuam. Em nota, a base aérea disse que atua em conjunto com fuzileiros navais ao norte da cidade de North Charleston, próxima dos lagos Moultrie e Marion. A região foi delimitada com base na última localização conhecida da aeronave.

A Lockheed Martin Corp é a fabricante do F-35, aeronave de combate com um assento usada por militares ao redor do mundo. O caça que desapareceu, usado pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, decola de forma vertical e é conhecido por suas qualidades furtivas que o tornam difícil de ser detectado por radar.

O programa F-35, o projeto de armas mais caro dos EUA, deve custar ao governo americano cerca de US$ 400 bilhões (R$ 1,9 trilhão) com investimentos em desenvolvimento e aquisição, além de US$ 1,2 trilhão (5,8 trilhões) para manutenção da frota por mais de 60 anos. Cada jato pode custar mais de US$ 160 milhões (R$ 779 milhões), dependendo da variante, ao país.

Não é a primeira vez que um F-35 tem problemas. Uma versão F-35B caiu em 2018 no condado de Beaufort, também na Carolina do Sul, devido a um defeito de fabricação em um tubo de combustível, segundo relatório do governo. No ano seguinte, um caça furtivo F-35A japonês mergulhou no oceano Pacífico durante um exercício. Na ocasião, autoridades do Japão atribuíram o incidente à desorientação do piloto, não a problemas técnicos.

A aeronave desaparecida nos EUA tem gerado milhares de comentários e memes na internet. Publicações trazem a mensagem "Jato Desaparecido" em pôsteres colados em postes de luz e em avisos em caixas de leite. Os internautas ainda parodiam cartazes de filmes com a frase "Cara, Cadê Meu F-35".

"Como diabos você perde um F-35?", pergunta a parlamentar republicana da Carolina do Sul, Nancy Mace, nas redes sociais. "Como não há um dispositivo de rastreamento e estamos pedindo ao público para encontrar um jato e entregá-lo?".