Russos votam em eleições regionais duramente controladas por Kremlin

São Paulo | Reuters

Até domingo (10), os russos votam em eleições regionais e locais rigidamente controladas, que devem ser interpretadas pelas autoridades como um voto de confiança no presidente Vladimir Putin.

Governadores, incluindo o poderoso prefeito de Moscou, concorrem às eleições em 21 regiões da Rússia, da Sibéria à costa do Mar Negro.

As autoridades instaladas pela Rússia nas regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporíjia e Kherson também realizam eleições, condenadas por Kiev e seus aliados.

Eleitor vota em Makiivka, localidade em Donetsk, região ucraniana controlada pela Rússia - Alexander Ermochenko - 4.set.23/Reuters

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que era "difícil exagerar a importância" da rodada eleitoral.

Em 2018, quando as 21 regiões votaram pela última vez, um aumento impopular da idade para aposentadoria fez com que o partido no poder, a Rússia Unida, perdesse quatro eleições para governador, uma derrota dolorosa para um grupo impulsionado pelo quase monopólio do Kremlin na cobertura de notícias políticas.

Mas tais surpresas parecem improváveis neste ano, dado o aumento na repressão aos dissidentes desde a invasão da Ucrânia pela Rússia no início do ano passado. As figuras da oposição foram intimidadas, exiladas ou, tal como o crítico mais poderoso do Kremlin, Alexei Navalny, presas.

Grupos de defesa dos direitos eleitorais foram dissolvidos e os meios de comunicação críticos, encerrados ou expulsos.

Embora a sua outrora influente organização política tenha sido em grande parte destruída, Navalny tentou reviver uma estratégia de encorajar os seus apoiadores a votar naqueles com maior probabilidade de derrotar o Rússia Unida.

Todas as forças políticas legais significativas, incluindo os partidos de oposição leais ao Kremlin, que proporcionam uma aparência de competição, são amplamente pró-Putin e apoiam a Guerra da Ucrânia.

Mesmo assim, o Kremlin fez de tudo para evitar perturbações. Fortes candidatos da oposição, incluindo parlamentares, foram impedidos de concorrer ao cargo de governador nas suas regiões de origem.

Apenas uma corrida para governador, na pequena região siberiana de Khakassia —onde um comunista derrotou um candidato apoiado pelo Kremlin em 2018—, é vista pelos observadores como remotamente competitiva. No entanto, com o governador comunista a caminho da reeleição, o seu adversário do Rússia Unida anunciou inesperadamente no início deste mês que estava desistindo da competição por motivos de saúde.

Stanislav Andreychuk, co-presidente do Golos, um órgão fiscalizador do direito de voto que Moscou declarou ser um "agente estrangeiro", disse que o Kremlin provavelmente queria evitar uma derrota embaraçosa com as eleições presidenciais marcadas para março.

O Kremlin também expandiu novas práticas eleitorais que, segundo os críticos, ajudam a falsificar resultados.

Algumas regiões estão votando durante vários dias, o que, segundo os críticos, diminui o número de observadores. Em Kherson, região controlada pela Rússia, onde a votação começou em 31 de agosto, o governador declarou nesta quinta-feira (7) o dia 8 de setembro como feriado para encorajar aqueles que ainda não votaram a fazê-lo.

Outras regiões empregam um esquema de votação online que os ativistas da oposição alegam ter sido utilizado para aumentar ilegitimamente o voto do Rússia Unida nas eleições de 2021 para a câmara baixa do parlamento, a Duma Estatal.

As autoridades negam todas as alegações de manipulação de votos. Mas Andreychuk disse esperar que a participação nas várias eleições diminua, apesar da forte pressão de empregadores em instituições estatais ou de grandes empresas para que as pessoas votem.

Num relatório publicado em julho, o Golos comparou a atmosfera em torno das eleições à lei marcial e disse que as autoridades reconheceram oficialmente a vontade de ignorar as suas próprias normas constitucionais.

Em parte da região sudoeste de Belgorodo, que sofreu repetidos bombardeios atribuídos à Ucrânia, a votação para duas assembleias locais foi adiada devido ao estado de emergência em vigor em 15 localidades.