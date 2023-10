Após críticas por encontro com grupo palestino, Padilha anuncia reunião com Conib

Brasília

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), afirmou nesta terça-feira (10) que irá se encontrar com o presidente da Conib (Confederação Israelita do Brasil), Claudio Lottenberg, em novembro.

O anúncio foi feito após repercussão do encontro de Padilha, na última quinta-feira (5), com integrantes do Instituto Brasil Palestina e com o chefe da representação do Brasil na Cisjordânia, Alessandro Candeas.

O ministro Alexandre Padilha durante entrevista em Brasília em julho - Gabriela Biló/Folhapress

Padilha afirmou, em publicação nas redes sociais, que telefonou para Lottenberg e confirmou que vai receber o presidente da Conib no próximo mês. "Fiquei muito grato com o reconhecimento do Cláudio quanto à qualidade da minha relação com a comunidade judaica."

"Como disse a ele, repudio os ataques terroristas que ocorreram em Israel e desejo que a comunidade internacional intervenha para evitar mais violência na região. Estamos unidos por um mundo mais pacífico", completou o ministro.

A rede CNN mostrou que o vice-presidente do Instituto Brasil Palestina, Sayid Tenório, participou do encontro com Padilha.

Ele fez uma publicação no último sábado (7) debochando de uma vítima de ataque do grupo terrorista Hamas. A publicação de Tenório foi feita horas após ataques da facção terrorista sobre o território israelense a partir da Faixa de Gaza. Os ataques desencadearam o anúncio de uma guerra pelo governo de Israel.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo; aberta para não assinantes. Carregando...

Em nota, o ministério comando por Padilha disse que a agenda com o embaixador na Palestina e integrantes do instituto "foi uma breve visita de cortesia, como desdobramento do diálogo institucional da Secretaria de Relações Institucionais com a Frente Parlamentar Brasil-Palestina".

O deputado Márcio Jerry (PCdoB-MA) afirmou que Tenório será exonerado do cargo que ocupa em sua assessoria na Câmara dos Deputados após os comentários sobre as vítimas do Hamas.