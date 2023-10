Canadá elege 1º presidente da Câmara negro após escândalo de homenagem a nazista

Boa Vista

O Canadá elegeu nesta terça (3) o primeiro presidente negro da história de seu Parlamento, Greg Fergus, do centrista Partido Liberal. Ele substitui o correligionário Anthony Rota, que renunciou após convidar e homenagear um veterano da Segunda Guerra Mundial que integrou tropa nazista na Ucrânia.

"O Presidente [do Parlamento], para usar a antiga analogia do hóquei, não passa de um árbitro. E se tem uma coisa que eu sei é que ninguém paga para ir ver o árbitro. Eles vão ver as estrelas —vocês", disse ele em primeiro discurso na cadeira principal, prometendo fazer cumprir as regras e garantir que haja respeito mútuo na Câmara.

Presidente eleito do Parlamento canadense, Greg Fergus (centro), é aplaudido ao lado do premiê Justin Trudeau (direita) e do líder do Partido Conservador Pierre Poilievre (esquerda) - Blair Gable - 3.ou.23/Reuters

O cargo tem função arbitral no processo parlamentar —é dele eventual voto de desempate para questões discutidas na Câmara— e busca manter a ordem e o decoro na Casa durante debates, além de representar a instituição legislativa.

"A menos que haja um entendimento mútuo de respeito, não será possível compreender os argumentos para que suas opiniões sejam ouvidas. A menos que todos concordemos em estender uns aos outros esse senso de respeito e decoro", afirmou.

Em seguida à fala de Fergus, o premiê canadense, Justin Trudeau, também do Partido Liberal, celebrou o pioneirismo do presidente do Parlamento. "Isso deve inspirar todos os canadenses, especialmente as gerações mais jovens que desejam se envolver na política", disse.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo; aberta para não assinantes. Carregando...

No último dia 26, o então presidente da Casa, Anthony Rota, renunciou após duras críticas por convidar e saudar como "herói de guerra" o veterano Iaroslav Hunka, 98, durante visita do presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a Ottawa no último dia 22. Na ocasião, o Parlamento canadense aplaudiu de pé o homem.

Ucraniano nascido na Polônia, o ex-militar integrou a chamada Divisão Galícia, ou 14ª Divisão de Granadeiros das Waffen-SS, o braço militar das tropas de assalto nazistas, vanguarda ideológica do regime de Adolf Hitler (1889-1945).

A divisão de Hunka tinha cerca de 15 mil homens e participou do enfrentamento aos soviéticos. A Waffen-SS foi declarada uma organização culpada por crimes de guerra no Tribunal de Nuremberg, que julgou as atrocidades nazistas, mas não houve casos específicos associados à unidade ucraniana. Há relatos abundantes, contudo, de abusos e execuções.

Após críticas de grupos judaicos canadenses, Rota admitiu o erro e pediu desculpas, dizendo que desconhecia o passado do convidado, antes de renunciar. Trudeau afirmou que esse foi um episódio "constrangedor" para o Parlamento e todos os canadenses.

A polêmica ajudou a manchar a visita de Zelenski, que agradeceu ao Canadá pelos bilhões de dólares em ajuda e armas fornecidos desde o início da invasão russa, mas não comentou o caso. O veterano, por sua vez, também não se pronunciou. Não se sabe se ele teve envolvimento em crimes de guerra.

O incidente encaixou na narrativa promovida pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, de que a "operação militar especial", eufemismo para justificar a invasão, é realizada para "desnazificar a Ucrânia, acusação considerada infundada por Kiev e aliados.