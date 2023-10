Hunter Biden vai a tribunal e se diz inocente de acusações sobre posse ilegal de arma

Delaware | Reuters

Alvo da oposição em processo de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, o filho de Joe Biden, Hunter, compareceu nesta terça-feira (3) a um tribunal federal no estado de Delaware e se disse inocente das acusações relacionadas à omissão do uso de drogas e de posse ilegal de armas.

Hunter Biden, 53, tornou-se réu no mês passado após uma investigação apontar que ele não informou que tinha problemas com drogas, como manda a legislação, ao comprar um revólver em 2018. A acusação foi apresentada por David Weiss, conselheiro especial do Departamento de Justiça, dois dias após o líder republicano da Câmara pedir a abertura de processo de impeachment contra o presidente americano.

O presidente dos EUA, Joe Biden, com o filho Hunter chega a uma base aérea em Syracuse, Nova York - Andrew Caballero-Reynolds - 4.fev.23/AFP

Trata-se da primeira vez que o filho de um presidente no cargo é alvo de uma acusação criminal. De terno e gravata, Hunter admitiu ao juiz ter sido viciado em crack, mas negou ter desrespeitado qualquer lei.

Se considerado culpado, Hunter pode receber uma pena de até 25 anos de prisão. Há também previsão de multa, que pode chegar a US$ 750 mil (R$ 3,8 milhões na cotação atual). No entanto, é comum que condenados por esses crimes recebam sentenças muito mais amenas ou nem sequer sejam presos.

Abbe Lowell, advogado da defesa, havia solicitado ao tribunal que realizasse a audiência por vídeo, numa tentativa de diminuir a exposição de Hunter. Mas o juiz Christopher Burke rejeitou o pedido, e o filho do presidente teve de viajar a Delaware da Califórnia. A audiência foi discreta e durou cerca de 25 minutos.

Hunter, com problemas na Justiça e considerado uma espécie de ovelha negra da família Biden, é o principal alvo dos republicanos na tentativa de enfraquecer Joe Biden, a quem acusam de usar a estrutura estatal contra oponentes políticos —sobretudo após os processos contra o ex-presidente Donald Trump, que lidera com folga as pesquisas para reeditar a disputa eleitoral de 2020 com Biden em 2024.

Além de endossar a acusação de que Hunter mentiu ao comprar uma arma, os republicanos investigam negócios suspeitos do filho com empresas estrangeiras e o papel do pai nessas relações. A apuração motivou a abertura do processo de impeachment contra Joe Biden —segundo o líder da Câmara, Kevin McCarthy, o Congresso precisa de mais poder para investigar as finanças da família Biden.

Hunter também teve de comparecer, em julho, a um tribunal em Delaware como parte de uma tentativa de acordo com a Procuradoria. As negociações caminhavam para o filho do presidente se declarar culpado pelo crime de contravenções fiscais. Em troca, ele não seria denunciado no caso envolvendo a compra da arma. Outras condições do acordo eram dois anos sem novos problemas com a Justiça e a submissão a exames toxicológicos.

A juíza que supervisiona o caso, Maryellen Noreika, porém, considerou os termos do acordo "confusos" e "atípicos", e os diálogos fracassaram. Lowell, o advogado de Hunter, disse nesta terça que apresentaria uma moção para encerrar o caso porque, segundo ele, o acordo de julho deve ser restabelecido.

A Casa Branca nega qualquer envolvimento do presidente nos problemas do filho e diz que as investigações ocorrem de forma autônoma e independente.