Crianças comem doce com maconha por acidente na Jamaica e vão parar no hospital

Reuters

Mais de 60 estudantes do ensino fundamental na Jamaica foram hospitalizados após consumirem doces de maconha nas cores do arco-íris, afirmou no X, antigo Twitter, Fayval Williams, ministra da Educação do país. As crianças tiveram sintomas como vômitos e alucinações.

"Estou confiante de que juntos fortaleceremos nosso regime de segurança para combater a venda inaceitável de produtos com maconha para crianças", disse Williams nesta terça-feira (3), relatando as circunstâncias "mais infelizes" sob as quais ela se encontrou com os pais dos jovens e representantes da Escola Primária de Ocho Rios.

Planta de maconha cultivada para comercialização no mercado recreativo adulto em Milton, Nova York - Shannon Stapleton - 15.jul.22/Reuters

Na segunda-feira à noite, Williams compartilhou uma imagem que, segundo ela, havia sido enviada ao seu ministério, mostrando um pacote colorido de balas azedas com as cores do arco-íris, cada uma contendo 100 miligramas de THC —considerada uma dose forte para adultos com experiência com a droga.

"Um menino disse que só comeu um docinho", afirmou a ministra, acrescentando que várias crianças da escola receberam soro intravenoso para acelerar a recuperação. "Essa é potência desse produto."

A Jamaica descriminalizou a posse de até 57 gramas de maconha para fins religiosos, medicinais e científicos em 2015 e criou uma agência de licenciamento para a indústria legal de cannabis medicinal do país.

Segundo a Radio Jamaica, a Associação de Produtores e Cultivadores de Ganja da Jamaica sugeriu um programa de educação pública para o consumo responsável por adultos, também com o objetivo de evitar o consumo por crianças, além de pressionar por mais regulamentações de embalagem.