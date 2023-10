Dois turistas de Israel são mortos a tiros no Egito

Cairo | Reuters

Dois turistas israelenses e seu guia egípcio foram mortos a tiros neste domingo (8), na cidade egípcia de Alexandria, informou o Ministério das Relações Exteriores de Israel.

Um policial acusado de ter executado o tiroteio no distrito de Sawari, em Alexandria, estava sob custódia, disseram duas fontes de segurança egípcias, falando sob condição de anonimato.

Destruição na Cidade de Gaza, em Gaza, causada por foguetes israelenses - Mahmud Hams - 8.out.23/AFP

Um egípcio ficou ferido no confronto, o primeiro ataque desse tipo contra israelenses no Egito em décadas. O Ministério do Interior egípcio não respondeu a um pedido de comentário da agência de notícias Reuters.

O ataque aconteceu um dia depois de uma ofensiva contra Israel deflagrada pelo grupo islâmico Hamas, pelo qual Israel prometeu "poderosa vingança" em resposta. Centenas de palestinos e israelenses foram mortos.

Cerca de mil combatentes do Hamas, facção que controla a Faixa de Gaza, lançaram aproximadamente 5.000 foguetes e entraram por terra, mar e ar em Israel no sábado (7).

Segundo uma das fontes egípcias, o policial disse que perdeu o controle e atirou aleatoriamente contra o grupo de turistas após ser provocado.

O Egipto foi a primeira nação árabe a normalizar as relações com Israel, mas embora os dois países cooperem estreitamente em matéria de segurança e energia, muitos egípcios, como outros em todo o mundo árabe, continuam a simpatizar com a causa palestina.

O chefe da inteligência egípcia manteve contato próximo com autoridades de Israel e do Hamas após a eclosão da violência, disseram três fontes de segurança no sábado.

Em junho, três soldados israelenses e um oficial de segurança egípcio foram mortos num incidente que durou horas perto da fronteira dos dois países.