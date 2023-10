'Estamos esperando por ela em casa', diz mãe de mulher sequestrada por Hamas

São Paulo

Os pais de Noa Argamani, 25, sequestrada pelo Hamas enquanto estava em uma rave em Israel no último sábado (7), falaram com a CNN americana neste domingo (8). "Nós estamos esperando por ela em casa", afirmou sua mãe, Leora.

Um vídeo que viralizou no fim de semana mostra Noa e seu namorado, Avinatan Or, sendo levados por militantes extremistas palestinos. As imagens foram compartilhadas em redes sociais por familiares das vítimas, esperançosos de que a divulgação ajude nas buscas.

Vídeo compartilhado em redes sociais mostram Noa Argamani sendo sequestrada por militantes palestinos - 7.out.2023/Reprodução via Reuters

Na entrevista ao apresentador Anderson Cooper, o pai de Noa, Yaakov Argamani, fala em hebreu e conta com a tradução de Shlomit Marciano, amiga de infância da vítima. "Antes disso [ver as imagens], ele ainda tinha expectativas de que ela estaria bem, mas ver o vídeo foi a prova de que ela foi sequestrada, e suas esperanças foram estilhaçadas", traduz Marciano.

"A situação aqui é maluca", completa ela. "Eram pessoas inocentes que só queriam se divertir e foram mortas. Centenas de pessoas estão desaparecidas. E a minha melhor amiga é uma delas."

Leora Argamani, mãe de Noa, disse que gostaria de mandar uma mensagem para a filha. "Que ela seja forte, muito forte. Nós estamos esperando por ela em casa", diz Leora.

O casal estava na rave Universo Paralello, festival de música eletrônica criado por brasileiros que reuniu cerca de 3.500 pessoas a menos de 20 quilômetros da fronteira com a Faixa de Gaza. A festa foi organizada por um produtor israelense, que licenciou os direitos de uso do nome. A região é tradicionalmente conhecida por promover festivais do gênero —outra rave havia acontecido ali um dia antes.

No domingo, equipes de resgate encontraram ao menos 260 corpos no local. Segundo o governo de Israel, mais de cem pessoas já foram feitas reféns pelo Hamas ao todo desde sábado, quando o grupo extremista lançou aproximadamente 5.000 foguetes e entrou por terra, mar e ar na nação vizinha, deixando 700 mortos até a manhã desta segunda (9).

Or e Argamani tentavam se esconder dos militantes antes de serem sequestrados. De acordo com mensagens do WhatsApp postadas no Facebook, Or compartilhou sua localização com um amigo e implorou que soldados israelenses fossem resgatá-los.

"Eu e Noa estamos escondidos aqui", escreveu ele. "Diga a eles que há uma gangue de 20 homens que está encontrando pessoas que estão se escondendo e as linchando." Ele parou de responder por volta das 10h, mostram as mensagens vistas pelo The New York Times.

Ravid Ohad, primo de Argamani, disse ao jornal americano que membros da família conseguiram rastrear sua localização, em Gaza, por volta do meio-dia de sábado, usando o aplicativo Find My iPhone, mas não receberam mais informações sobre seu paradeiro.

"Ainda não é tarde para salvar meu irmão e Noa. O Estado de Israel deve agir! Rápido!", escreveu o irmão de Or, Moshe, em uma postagem no Instagram.

Após a viralização do vídeo, o próprio Hamas publicou um vídeo em que Noa aparece bebendo água num sofá, já em cativeiro, usando as mesmas roupas do momento em que foi sequestrada.