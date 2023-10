Homem faz reféns em agência dos correios no Japão

AFP

Um homem supostamente armado fez reféns em uma agência dos correios no Japão nesta terça-feira (31).

A ação aconteceu por volta das 14h15 do horário local (2h15, no horário de Brasília), quando o suspeito fez os reféns em uma unidade dos correios da cidade de Warabi, na província de Saitama, localizada a noroeste de Tóquio.

Jornalistas trabalham ao redor de uma agência dos correios onde homem fez reféns na cidade de Warabi, no Japão - Photo by Philip Fong-31.out.23/AFP

De acordo com a polícia, o agressor tem um objeto que parece ser uma arma de fogo. As autoridades pediram que cerca de 300 moradores da área saíssem de casa, segundo a emissora de televisão TBS.

De acordo com o jornal Yomiuri, cerca de 10 funcionários da agência podem estar no prédio.

O incidente ocorreu no momento em que a polícia investigava um tiroteio que ocorreu mais cedo na mesma área e deixou dois feridos. Ainda não há informação sobre como as pessoas se machucaram ou se os dois incidentes estão relacionados.

Imagens veiculadas na mídia local mostram um homem com um boné de beisebol e um casaco escuro dentro da agência dos correios segurando na mão um objeto que parece ser uma arma.

Crimes violentos são pouco frequentes no Japão, onde a taxa de homicídios é baixa e a legislação sobre armas de fogo é uma das mais rigorosas do mundo.

No entanto, o arquipélago tem recentemente lidado com vários ataques, incluindo o assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, baleado com uma arma de fogo caseira durante um discurso de campanha eleitoral, em julho do ano passado.

Em abril, o atual primeiro-ministro, Fumio Kishida, foi alvo de um artefato explosivo improvisado, também em um evento eleitoral. Kishida saiu ileso, mas duas pessoas ficaram levemente feridas.