Menino de 8 anos apontado como líder espiritual está no centro da disputa entre China e dalai-lama

Ulaanbaatar (Mongólia) | The New York Times

O menino parecia destinado a uma vida de riqueza e buscas terrenas. Nascido em uma família por trás de um grande conglomerado de mineração na Mongólia, ele poderia ter sido escolhido para liderar a empresa a partir de sua sede de aço e vidro na capital do país.

Em vez disso, o menino de 8 anos está agora no centro de uma luta entre o dalai-lama e o Partido Comunista Chinês.

A. Altannar, menino de oito anos nomeado reencarnação do Bogd, em mosteiro na capital Ulaanbaatar - Khasar Sandag - 14.set.23/The New York Times

Ele era apenas um bebê quando tudo mudou. Em visita a um vasto mosteiro na capital Ulaanbaatar, conhecida por uma imponente estátua de Buda dourada, seu pai o levou, juntamente com seu irmão gêmeo, para uma sala onde eles e outros sete meninos receberam um teste secreto.

As crianças viram uma mesa cheia de objetos religiosos. Alguns deles se recusaram a sair dos lados de seus pais. Outros foram atraídos pelos doces coloridos que haviam sido colocados como distrações. Este menino, A. Altannar, era diferente. Ele escolheu um conjunto de contas de oração e colocou em volta do pescoço. Ele tocou um sino usado para meditação. Ele se aproximou de um monge na sala e brincou subindo em suas pernas.

"Esses foram sinais muito especiais", disse Bataa Mishigish, um estudioso religioso que observou o menino com dois monges seniores. "Apenas olhamos um para o outro e não dissemos uma palavra."

Eles haviam encontrado a 10ª reencarnação do Bogd, uma das três figuras mais importantes do budismo tibetano e, para muitos, o líder espiritual da Mongólia, onde quase metade da população é budista.

Nos sete anos seguintes, os monges mantiveram a identidade do Bogd, conhecido formalmente como Jebtsundamba Khutughtu, em segredo.

Então, em março, o dalai-lama apresentou o menino em uma cerimônia na Índia, diante de multidões de fiéis, seu pequeno corpo envolto em uma veste tradicional mongol, com seus olhos de cervo e corte de cabelo espetado aparecendo acima de uma máscara cirúrgica branca. A notícia de que o 10º Bogd havia sido escolhido foi motivo de celebração na Mongólia.

O Bogd é um símbolo da identidade da Mongólia, uma posição que remonta a quase 400 anos aos descendentes do imperador mongol Kublai Khan, que adotou o budismo tibetano e ajudou a espalhá-lo pela China e outras terras conquistadas.

No início do século 20, um Bogd nascido no Tibete era o governante teocrático da Mongólia, reverenciado como uma figura de rei-deus. Hoje, o título adorna bancos, butiques de caxemira e concessionárias de automóveis. Quando alguém espirra, os mongóis dizem "Bogd te abençoe".

Dalai-lama presenteia A. Altannar, menino de 8 anos nomeado reencarnação do Bogd - Escritório do dalai-lama via The New York Times

Mas quem será o Bogd é uma questão sensível com implicações para a Mongólia, a China e o Tibete. O Partido Comunista Chinês tem buscado afirmar sua autoridade sobre o budismo tibetano, mesmo fora das fronteiras da China, como parte de uma longa campanha para apertar seu controle sobre o Tibete.

A China considera o dalai-lama, 88 —que fugiu do Tibete quando jovem em 1959 e vive em exílio na Índia desde então— como um inimigo determinado a libertar o Tibete do domínio chinês. Embora oficialmente ateu, o partido afirmou que apenas a legenda pode nomear a sua reencarnação e a de outros altos lamas.

Após a morte do último Bogd em 2012, havia preocupação de que a China tentasse escolher ou influenciar a seleção do próximo. Em 1995, a China sequestrou um menino que o dalai-lama havia nomeado como Panchen Lama, a segunda figura mais reconhecível do budismo tibetano.

Portanto, quando o dalai-lama apareceu com A. Altannar em público este ano, foi uma afirmação desafiadora de sua influência sobre a fé e um desafio às reivindicações de Pequim sobre a sucessão. E colocou a Mongólia em uma situação delicada, esticando sua delicada relação com a China, seu vizinho muito maior e mais rico.

O menino, aluno da terceira série com uma predileção por TikTok e videogames, agora enfrenta décadas de treinamento teológico, uma vida de celibato e a grave responsabilidade de ter que defender o budismo mongol contra a pressão chinesa. E, de certa forma, seu irmão gêmeo também.

Para obscurecer a identidade de A. Altannar e protegê-lo de adoradores excessivamente zelosos ou pior, os gêmeos, Achildai Altannar e Agudai Altannar, que são idênticos, raramente são vistos em público um sem o outro. Na verdade, nem o dalai-lama nem os pais disseram publicamente qual menino foi apresentado na cerimônia.

"Queremos que nosso filho cresça em um ambiente normal, sem pressão, sem escrutínio de ensinamentos pesados", disse Munkhnasan Narmandakh, 41, mãe do menino. "Se ele quiser jogar videogames, ele deveria."

Quando Bataa, o estudioso religioso, e os líderes do mosteiro de Gandan em Ulaanbaatar partiram em busca do próximo Bogd, eles ficaram perplexos. O processo de encontrar uma reencarnação quase havia sido perdido ao longo do tempo. Eles tiveram que tirar os antigos textos religiosos dos Arquivos Nacionais e consultar especialistas no escritório do dalai-lama em Dharamsala, na Índia.

Mosteiro Gandantegchinlen, na cidade de Ulaanbaatar - Chang W. Lee - 15.mai.23/The New York Times

A equipe selecionou 80 mil nomes da lista de meninos nascidos em Ulaanbaatar em 2014 e 2015, os anos após a morte do último Bogd. Eles seguiram um antigo costume de analisar visões místicas e astrologia para reduzir a seleção para 11 e fazer o teste secreto —embora apenas nove famílias de meninos tenham respondido.

Naquela tarde, os objetos que A. Altannar pegou —o colar e o sino— pertenciam ao Nono Bogd. O monge em que ele subiu era o assistente do Nono Bogd.

De muitas maneiras, os desafios da busca destacaram o estado enfraquecido do budismo tibetano na Mongólia. Já se passaram quase 300 anos desde que o título de Bogd pertenceu a um mongol. Depois que os mongóis se submeteram ao império Qing chinês no final do século 17, o imperador determinou que todas as futuras reencarnações do Bogd deveriam ser encontradas no Tibete, para evitar uma revolta mongol.

Os mongóis sempre pensaram que a linhagem do Bogd havia terminado com o Oitavo, um lama nascido no Tibete que era reverenciado por declarar a independência dos Qing em 1911 e que morreu em 1924. Quando a era Stalin começou logo depois, os governantes comunistas na Mongólia declararam o fim da linhagem do Bogd. Ao longo de 70 anos de governo socialista, os oficiais suprimiram a religião, mataram lamas e monges mais velhos e destruíram templos.

Avalokiteşvara, estátua interna mais alta do mundo com 26,5 metros de altura no mosteiro Gandantegchinlen - Chang W. Lee - 15.mai.23/The New York Times

Após a revolução democrática da Mongólia em 1990, muitos mongóis ficaram surpresos quando o dalai-lama revelou que, em 1936, um menino de 4 anos no Tibete havia sido secretamente nomeado o Nono Bogd. Ele e o Dalai Lama eram amigos, ambos fugiram da China em 1959, e ele estava vivendo na Índia no anonimato.

Ao longo dos anos, com o incentivo do dalai-lama, o budismo se restabeleceu na Mongólia. Antigos mosteiros foram restaurados, e os praticantes saíram das sombras. E o Nono Bogd se mudou para lá em 2011.

Quando ele morreu um ano depois, aos 79 anos, seu testamento pedia que sua reencarnação fosse mongol, em vez de tibetana. O pedido ligaria o lama mais intimamente às pessoas que ele deveria liderar.

Antes de A. Altannar ser identificado como líder espiritual da Mongólia, ele nasceu na realeza dos negócios mongóis. Sua avó, Garamjav Tseden, é a fundadora de uma das empresas privadas mais bem-sucedidas do país, a Monpolymet, que começou na mineração de ouro e desde então se expandiu para a produção de cimento. Sua mãe, CEO da empresa, já foi juíza na versão da Mongólia de "Shark Tank", um programa de TV voltado para negócios.

A. Altannar (terceiro da esq. à dir.) folheia livros com colegas de classe em escola de Ulaanbaatar, na Mongólia - Khasar Sandag - 14.set.23/The New York Times

Mas o sucesso da família e o antigo papel de Garamjav como membro do Parlamento levantaram questões sobre privilégio e elitismo infiltrando-se no processo de encontrar um Bogd. Alguns, incluindo Khulan Tsoodolyn, uma poeta proeminente, criticaram a seleção de A. Altannar como exemplo do monopólio do poder e prestígio da elite. (Ela foi presa em janeiro por acusações de espionagem não especificadas e condenada em julho a nove anos de prisão.)

Pouco depois de A. Altannar ser apresentado pelo dalai-lama, Unurtsetseg Naran, uma jornalista independente, escreveu no Facebook: "Por que uma criança rica foi selecionada?"

Os pais do menino dizem que as postagens de Naran alimentaram ameaças online contra sua família. Eles rejeitam qualquer sugestão de que compraram a posição de seu filho.

Historicamente, os lamas tibetanos frequentemente vêm da nobreza. Alguns observadores dizem que jovens lamas de famílias ricas se beneficiam por terem uma melhor educação —e que sua riqueza é um sinal potencial de uma vida passada justa.

Mas sempre houve reclamações de que as seleções de lamas eram sobre política e, às vezes, corrupção.

Viaduto construído com investimento chinês em Ulaanbaatar, na Mongólia - Chang W. Lee - 15.mai.23/The New York Times

A nomeação de um lama mongol reencarnado garante que a Mongólia será envolvida ainda mais no jogo político entre a China e o dalai-lama.

Também há possíveis ramificações para o governo dos Estados Unidos. A. Altannar nasceu em Washington, o que o torna cidadão americano. Isso alimentou especulações de que ele foi escolhido porque sua cidadania americana poderia lhe proporcionar alguma proteção adicional da China.

A China não comentou publicamente a seleção de A. Altannar, mas autoridades mongóis e estrangeiras que falaram sob condição de anonimato devido à sensibilidade do assunto afirmam que Pequim advertiu a Mongólia sobre as consequências se o Bogd se aproximar demais do Dalai Lama.

Telo Tulku Rinpoche, representante do Dalai Lama na Mongólia, acusou a China de querer "controlar o budismo em nível global". Ele negou que A. Altannar tenha sido selecionado por motivos políticos e disse que o escritório do Dalai Lama teria pouco contato com o menino.

"Isso é uma questão espiritual", disse ele.

A ligação telefônica para a família do menino com a notícia de sua seleção veio nada menos que do então presidente da Mongólia, Tsakhia Elbegdorj, um sinal da importância nacional do cargo.

Mas Munkhnasan, mãe de A. Altannar, disse que sua resposta imediata foi uma rejeição total da ideia. Os pais esperavam que seus filhos estudassem engenharia e assumissem o império empresarial da família.

"Nós dissemos: 'Isso não pode acontecer'", disse Munkhnasan. "Meu filho ainda era um bebê na época, e não houve nenhum tipo de aviso prévio ou comunicação sobre o que estava prestes a acontecer."

Munkhnasan e seu marido, Altannar Chinchuluun, escreveram para o Fundo das Nações Unidas para a Infância, ou Unicef, pedindo ajuda. Eles argumentaram que o processo de reencarnação havia privado seu filho de seus direitos.

A família correu para Ulaanbaatar após a ligação com o presidente e exigiu que os monges encontrassem outro menino. Os monges disseram que tentariam, mas o Dalai Lama disse não.

Em vez disso, ele recomendou dar à família tempo para pensar na esperança de que eles mudassem de ideia. Enquanto isso, os monges prometeram não revelar o nome do menino. Ainda assim, o casal agonizou com o dilema.

Altannar, 43, matemático na Universidade Nacional da Mongólia, temia estar virando as costas para seu país ao recusar-se a restaurar uma instituição mongol orgulhosa. Munkhnasan temia atrair má sorte para sua família se negasse aos budistas tibetanos um líder sagrado.

Eventualmente, os dois decidiram tentar encontrar um equilíbrio. Os monges poderiam instruir o menino se ele também continuasse com sua educação regular. O mais importante, eles insistiram que seria decisão do filho deles, quando ele completasse 18 anos, se ele queria continuar sendo o Bogd.

"É decisão dele", disse Munkhnasan.

O menino parece estar atravessando seus dois mundos com cada vez mais facilidade. Quando ele visitou Dharamsala para sua apresentação pelo Dalai Lama, ele ficou quieto por horas ouvindo seus ensinamentos.

Em um dia de semana recente, ele estava atento na escola e brincalhão com seus colegas de classe, exibindo um sorriso largo enquanto participava de uma corrida de revezamento para a aula de educação física. Mais tarde, ele vestiu seu traje tradicional mongol, chamado deel, para receber sua instrução religiosa regular no mosteiro de Gandan. Na presença dos monges, sua energia infantil foi substituída por uma aura de calma e maturidade enquanto ele lia sutras e praticava rituais.

"É claro que, como menino, ele não entende tudo o que está acontecendo, mas definitivamente não está rejeitando", disse Munkhnasan. "Ele está muito confortável.

"É como uma segunda natureza para ele."