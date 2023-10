Mundo aceita ataques contra Gaza por não ver palestinos como humanos, diz Mariam Said

Washington

Em meio aos ataques recentes em Israel e na Faixa de Gaza, faz falta a voz do intelectual palestino Edward Said (1935-2003). Sua obra descreve, entre outras coisas, a relação que existe entre a desumanização e a violência. É uma ideia que volta à tona diante dos atentados contra israelenses e também dos bombardeios contra palestinos.

Por coincidência, Mariam Said, a viúva do pensador, está em São Paulo para falar sobre ele. É uma das convidadas do seminário "O Legado Intelectual de Edward Said", realizado pelo Sesc em parceria com a Unifesp. O evento, gratuito, começa na terça-feira (10). É preciso se inscrever pela internet.

Palestinos evacuam área após ataque aéreo israelense na mesquita de Sousi na cidade de Gaza - Mahmud Hams - 9.out.23/AFP

"Ele era um humanista", diz Mariam à Folha. "Queria que o conflito fosse solucionado de uma maneira humana, acreditava na necessidade de as partes se sentarem para negociar em pé de igualdade."

Ela condena a violência da facção Hamas e diz que, na história, essa tática não funcionou para os palestinos. "Se você se lembrar dos anos 1960, quando os palestinos sequestraram todos aqueles aviões, era uma ideia parecida. No fim, não rompeu nenhuma barreira."

Condena também a resposta israelense. O governo de Binyamin Netanyahu fechou o cerco contra Gaza e deve intensificar os bombardeios. "É horrível, desumano e inaceitável." Segundo ela, o mundo só aceita que isso aconteça porque não vê os palestinos como humanos.

Said é uma das principais referências para o estudo do Oriente Médio. Seu livro "Orientalismo", de 1978, inclui uma poderosa crítica à maneira com que o mundo fala sobre árabes e muçulmanos. Said denuncia, por exemplo, o uso de estereótipos —como o das odaliscas e dos terroristas.

Além de Mariam, diversos intelectuais de renome participam do seminário em São Paulo. Na quarta-feira (11) falam o professor brasileiro Michel Sleiman e o historiador libanês Fawwaz Traboulsi.



Como a senhora está interpretando as notícias de Gaza?

É inacreditável. Mas, se você parar para pensar por um minuto, não vai culpar os agressores. A cada dois anos Gaza é bombardeada. Ninguém se importa com as pessoas de lá. Israel criou uma situação terrível com o cerco. Os palestinos chegaram ao seu limite.

A senhora está no Brasil para falar de Said. O que ele diria hoje?

Ele era um humanista. Queria que o conflito fosse solucionado de uma maneira humana, acreditava na necessidade de as partes se sentarem para negociar em pé de igualdade. Mas, quando visitamos a Palestina em 1992, percebemos que já não havia mais como ter uma solução de dois Estados. Hoje, talvez não haja chance nem para a solução de um Estado.

A senhora se surpreendeu com os ataques do Hamas no sábado (7)?

Se você tivesse me perguntado dois dias atrás, eu teria dito que era impossível. Não há saída da Faixa de Gaza pela terra, pelo mar e pelo ar. Eles estavam sufocados, não tinham como sair. Mas conseguiram sair.

Há um debate intenso sobre a legitimidade da violência nessa situação.

Jornalistas —na TV, no jornal, no rádio— chamam os palestinos de "terroristas" antes de dizer qualquer coisa. Com isso, com essa palavra, já deixam claro quem são os bandidos, os vilões. Já não pensam que os moradores de Gaza são como qualquer outra pessoa no mundo. Eles têm sentimentos, famílias, vidas. Estão pagando o preço por esse conflito.

A senhora condena a violência do Hamas?

Eu sou totalmente contra a violência. Na maior parte dos casos, a violência não funciona. Não funcionou para os palestinos. Se você se lembrar dos anos 1960, quando os palestinos sequestraram todos aqueles aviões, era uma ideia parecida. No fim, não rompeu nenhuma barreira.

Israel tem fechado o cerco em Gaza, dizendo que tem direito de agir.

É horrível, desumano e inaceitável. Os palestinos são humanos e têm que ser tratados como tal. Não importa a razão. Estão bombardeando civis. Isso não seria aceitável em nenhum outro lugar —apenas na Palestina.

Seu marido falava bastante sobre a desumanização dos palestinos…

Exato. É isso que está acontecendo.

O que vai acontecer nos próximos dias e semanas em Gaza e Israel?

Não aguento mais ver as crianças de Gaza sofrerem. Essa situação é perigosa, também, porque não sabemos como os outros atores regionais vão agir. Sim, os israelenses têm o direito de se defender. Sim, os judeus sofreram muito na Europa. Mas, como Edward costumava dizer, os palestinos são vítimas de vítimas. Precisamos ao menos reconhecer isso.

Com tudo o que está acontecendo, há perspectiva próxima de paz?

Está mais difícil. Muito mais difícil.

Raio-X | Mariam Said

Nascida em Beirute, no Líbano, é viúva do intelectual palestino Edward Said. Trabalhou em Nova York no mercado financeiro e hoje lidera uma escola de música voltada a árabes.