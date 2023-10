Por que a passagem da fronteira de Rafah é tão importante para Gaza

The New York Times

Depois que Israel impôs um cerco completo à Faixa de Gaza em resposta ao ataque do Hamas em 7 de outubro, a passagem da fronteira do território com o Egito tornou-se ainda mais importante por ser o único ponto não controlado por Israel em que civis podem entrar e sair de Gaza por terra.

Mas o Egito manteve a passagem, perto da cidade de Rafah, no sul de Gaza, fechada desde 10 de outubro, à medida que as negociações diplomáticas para permitir a passagem de pessoas e suprimentos se arrastavam.

A pressão pela abertura aumentou à medida que Israel prepara uma possível invasão terrestre de Gaza e que as condições de vida na Faixa de Gaza se deterioram rapidamente em meio a ataques aéreos israelenses punitivos— alguns dos quais também atingiram a passagem.

Homem espera pela abertura da passagem de Rafah para deixar a Faixa de Gaza - Khaled Omar - 15.out.23/Xinhua

O presidente Joe Biden disse nesta quarta-feira (18) que pediu com urgência a Israel a permissão de entrada de alguma ajuda humanitária em Gaza, e o governo israelense disse que não bloquearia as entregas do Egito, oferecendo o primeiro sinal de alívio aos civis no território.

Biden, que está em Tel Aviv, também afirmou que o regime do Egito concordou em abrir a passagem. No fim da noite no horário local, o ditador egípcio, Abdel Fattah al-Sisi disse, em comunicado, que conversou por telefone com Biden sobre agilizar a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Até o momento, suprimentos de emergência aguardam para atravessar a fronteira terrestre.

Entenda o que se sabe sobre a travessia de Rafah.



Com o que a passagem se parece?

No lado palestino, duas gigantescas estruturas em arco se cruzam acima de um pequeno edifício revestido de pedra, com portões de metal ornamentados bloqueando o caminho. Nos últimos dias, as pessoas que esperavam sair de Gaza esperaram perto desta área.

Depois de passar por esses portões, os viajantes encontram outro portão palestino, onde suas credenciais são verificadas. Depois, geralmente pegam um ônibus para viajar algumas centenas de metros até a parte egípcia da travessia. Não é permitida a passagem de veículos particulares.

Do lado egípcio há uma ampla estrutura com fachada amarela. As fotografias mostram trabalhadores humanitários estacionando os seus caminhões junto ao portão daquele lado, à espera de uma decisão sobre a abertura da passagem.

Por que Rafah é importante para Gaza?

As restrições impostas por Israel e Egito à circulação de pessoas e bens de e para Gaza minaram as condições de vida dos palestinos na Faixa de Gaza. Tanto Israel como o Egito condicionaram a entrada a partir de Gaza à obtenção de uma autorização de qualquer um dos lados.

O Egito manteve por vezes o portão fechado em resposta às condições de segurança. Em 2022, o portão de Rafah esteve aberto por 245 dias, segundo um relatório das Nações Unidas, que afirma que mais de 133 mil pessoas entraram e 144 mil saíram nesse período.

Bens como diesel, gás de cozinha e materiais de construção normalmente passam pelo portão vizinho Salah a-Din, que começou a operar em 2018. Antes disso, segundo Tania Hary, diretora-executiva da Gisha, uma organização israelense sem fins lucrativos que defende a livre circulação de pessoas, os bens domésticos para palestinos eram, em sua maioria, contrabandeados por meio de túneis subterrâneos.

Como Rafah foi afetada pela guerra?

Segundo o alto comissário da ONU para os direitos humanos, a passagem foi danificada pelos ataques aéreos de Israel em resposta contra o Hamas, o grupo terrorista islâmico que controla Gaza. Depois de analisar vídeos e imagens de satélite, o The New York Times verificou vários ataques que atingiram áreas próximas do cruzamento.

Na segunda-feira (16), pessoas com passaportes estrangeiros que esperavam pela abertura da passagem para deixar Gaza disseram que foram retiradas da fronteira depois do ataque.

Na terça-feira (17), autoridades dos EUA disseram esperar que Israel parasse de bombardear a área da passagem de Rafah.

Qual é a situação agora?

Centenas de pessoas reuniram-se em frente aos portões do lado de Gaza nos últimos dias, após sugestões de que cidadãos estrangeiros e com dupla nacionalidade poderiam conseguir sair.

Até o anúncio de Biden nesta quarta, os esforços dos Estados Unidos e de outros países para mediar um acordo com Israel e o Egito para permitir a saída de cidadãos estrangeiros e a entrada de ajuda humanitária não haviam dado frutos, e a fronteira permaneceu fechada.

Muitos cidadãos americanos em Gaza disseram que estavam hospedados em acomodações temporárias perto da fronteira para que pudessem estar prontos para atravessar caso esta fosse aberta. Tal como a maioria em Gaza, limitaram as comunicações porque foi difícil encontrar energia para carregar telefones, e tiveram dificuldade em encontrar medicamentos, água e alimentos.

A certa altura desta semana, os guardas do lado de Gaza disseram às pessoas que a passagem estava fechada, de acordo com um palestino-americano que esperava para atravessar. Uma autoridade palestina disse que os guardas eram do Ministério do Interior, administrado pelo Hamas.

Caminhões cheios de ajuda de vários países aguardam luz verde para chegar a Gaza pelo Egito. Fotos e vídeos mostram filas de caminhões de ajuda parados até a cidade egípcia de Arish, a cerca de 48 quilômetros da fronteira. Nesta quarta-feira, um funcionário da OMS (Organização Mundial da Saúde) disse que os atrasos, "extremamente frustrantes", foram resultado de "acusações".