Brasil deve participar de cúpula no Egito para discutir situação em Gaza

Brasília

O Brasil deve participar no próximo sábado (21) de uma cúpula no Egito para discutir a situação na Faixa de Gaza, em particular a dificuldade para a saída de estrangeiros da região e a crise humanitária com a dificuldade de chegada de auxílio.

O Planalto ainda vai decidir quem será o representante brasileiro na reunião. Na saída de uma audiência no Senado, nesta quarta-feira (18), o chanceler Mauro Vieira respondeu que não iria ao Egito.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda se recupera de uma cirurgia no quadril e nas pálpebras, realizada no fim de setembro.

Palestinos se reúnem em local atingido por ataque de Israel, na Faixa de Gaza - Mohammed Fayq Abu Mostafa/Reuters

O evento foi convocado pelo próprio Egito, que vem sendo pressionado a abrir a sua fronteira com a Faixa de Gaza para a passagem de ajuda humanitária e para a repatriação de estrangeiros. Há cerca de 32 brasileiros aguardando a abertura da fronteira em Rafah.

O país teme que a abertura provoque uma onda de refugiados palestinos, além de possibilitar a entrada de terroristas do Hamas em território egípcio.

Além do Brasil, na qualidade de presidente do Conselho de Segurança da ONU, foram convidados os cinco membros permanentes do órgão: China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia.

Nesta quarta, o conselho rejeitou uma resolução proposta pelo Brasil para a crise no Oriente Médio, após veto dos EUA. O texto recebeu 12 dos 15 apoios possíveis, entre integrantes rotativos e permanentes do órgão —além do veto de Washington, membro fixo e histórico defensor de Tel Aviv no conselho, abstiveram-se Rússia e Reino Unido.

A justificativa americana para barrar a proposta foi que ela não contemplava o direito de autodefesa de Israel, algo próximo do argumento de Londres para sua posição de abstenção. A França, por outro lado, também membro permanente e apoiadora de Israel, votou a favor.

Já a Rússia, que já havia apresentado proposta própria, também rejeitada pelo órgão, e tentou incluir duas emendas ao texto brasileiro, criticou o veto dos EUA.

"Nós acabamos de testemunhar, mais uma vez, a hipocrisia e a postura de dois pesos e duas medidas de nossos colegas americanos", disse o representante russo no conselho, Vassili Nebenzia.

Também foram convidados para a cúpula no Egito a Alemanha, a Espanha e países do Oriente Médio, como Turquia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Bahrein e Kuwait.

Nesta quarta-feira, após visita e pedido do presidente americano Joe Biden, Israel anunciou que autorizará o envio de "comida, água e medicamentos" do Egito para a Faixa de Gaza. A presença do democrata na zona de guerra foi uma sinalização de apoio incondicional ao aliado na região em um momento delicado após explosão em um hospital em Gaza —Tel Aviv e Hamas trocaram acusações sobre a autoria do ataque.

O território palestino, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas, está totalmente bloqueado por Israel desde o ataque do grupo terrorista Hamas, no dia 7 de outubro.

"À luz do pedido do presidente Biden, Israel não impedirá a assistência humanitária via Egito, desde que seja apenas de alimentos, água e medicamentos para a população civil localizada no sul da Faixa de Gaza", afirmou o gabinete do primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu.