Massa ou Milei: Acompanhe a votação na Argentina em tempo real

São Paulo

Argentinos foram às urnas neste domingo (19) para eleger o próximo presidente do país. O peronista Sergio Massa, atual ministro da Economia, e o ultraliberal Javier Milei, disputam o segundo turno do pleito já considerado histórico para o país.

Os candidatos à Presidência da Argentina Javier Milei (à esq.) e Sergio Massa (à dir.) - Adriano Machado e Mariana Nedelcu/Reuters

Os dois candidatos à Presidência da Argentina votaram por volta do meio-dia. Massa foi a uma zona eleitoral em Tigre, município vizinho a Buenos Aires do qual foi prefeito. Já Milei votou no bairro de Almagro, na capital, e contou com segurança reforçada em meio a simpatizantes com fogos de artifício e um pequeno protesto de apoiadores do rival.

As urnas foram fechadas às 18h —o horário local é o mesmo de Brasília. Os primeiros resultados parciais serão divulgados a partir das 21h pela Direção Nacional Eleitoral (Dine) da Argentina.