'Vaquinha' para 'brasileiro herói' na Irlanda arrecada mais de R$ 1,3 milhão

Boa Vista

Uma arrecadação online juntou mais de € 247 mil (cerca de R$ 1,3 milhão) para o brasileiro Caio Benício, que interrompeu um ataque a faca a crianças no centro de Dublin nesta quinta-feira (23). A agressão desencadeou um protesto violento na capital irlandesa por manifestantes anti-imigração que acreditam ter sido um estrangeiro o autor do ataque —as autoridades não confirmaram essa hipótese.

A arrecadação no site gofundme.com para o entregador brasileiro tem o título de "compre uma cerveja para Caio Benício" e tinha uma meta de € 200 mil. Outra vaquinha juntou € 81 mil para um funcionário da escola que cuidava das crianças no momento do ataque e ajudou a mantê-las afastadas.

Trabalhador inspeciona trem de superfície danificado após protestos violentos anti-imigração no centro de Dublin - Clodagh Kilcoyne - 24.nov.23/Reuters

Uma das três crianças esfaqueadas na rua em frente à escola permanece em estado crítico, afirmou o ministra da Justiça da Irlanda nesta sexta-feira (24). Além de não divulgar nacionalidade do agressor, as autoridades ainda não determinaram a motivação do ataque.

Benício passava próximo a uma escola quando viu um homem começar a esfaquear cinco pessoas, três delas crianças. Por "puro instinto", segundo ele disse à imprensa local, ele pulou da moto que guiava e acertou o agressor com seu capacete, evitando que o ataque continuasse.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

"Não foi uma decisão que tomei, foi instinto puro, tudo acabou em segundos. Ele [o agressor] caiu no chão, eu nem vi aonde foi a faca, e outras pessoas intervieram", afirmou à imprensa irlandesa.

Em áudio compartilhado com amigos, Caio conta que passava de moto no local do ataque e parou quando viu o que parecia ser uma briga. "Quando eu vi a faca, joguei a moto no chão e fui para cima do cara que estava esfaqueando a criança de cinco anos no peito. Nem pensei em nada, tirei meu capacete, dei uma porrada na cabeça dele e derrubei o cara."

Caio diz que estava nervoso quando foi levado à delegacia para prestar depoimento. "Estava tremendo todo." No áudio, o brasileiro contou aos amigos que o autor do ataque era "um maluco, não terrorista".

Poucas horas depois do ataque, uma das principais vias de Dublin foi tomada por manifestantes anti-imigração sob o pretexto de que o autor do esfaqueamento era estrangeiro.

O transporte público foi suspenso na cidade após confrontos entre a polícia e os manifestantes, que bradavam slogans anti-imigração na rua O'Connell. "Há um grupo de pessoas, bandidos, criminosos, que estão usando esse ataque terrível para semear divisão", afirmou a ministra da Justiça, Helen McEntee.

Viaturas e ônibus foram queimados e lojas saqueadas no protesto violento, e a polícia prendeu 34 pessoas após os atos violentos.

"Parece que eles não gostam de imigrantes. Bem, eu sou um imigrante e fiz o que eu podia para tentar salvar aquela menina", afirmou Benício ao site The Journal, quando questionado sobre os atos posteriores ao ataque.

O ressentimento de uma minoria na Irlanda contra imigrantes, que buscam asilo político no país em plena crise econômica, tem motivado protestos recentes na porta de centros de refugiados. Mas o primeiro-ministro Leo Varadkar, em declaração nesta sexta, disse que o que aconteceu na véspera não reflete o sentimento dos irlandeses, uma nação de imigrantes.