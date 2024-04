Ataque da Rússia atinge 'Castelo do Harry Potter' na Ucrânia e mata ao menos 5

Odessa (Ucrânia) | Reuters

Um ataque de míssil da Rússia em Odessa, na Ucrânia, atingiu, nesta segunda-feira (29), uma popular construção em estilo gótico conhecida localmente como "Castelo do Harry Potter", deixando pelo menos cinco mortos e 32 feridos, segundo autoridades locais.

Além de quatro mortos no momento do ataque, uma pessoa sofreu um derrame devido ao bombardeio, segundo afirmou o governador da região, Oleh Kiper, em um comunicado no aplicativo de mensagens Telegram. Kiper disse ainda que oito dos feridos estavam em estado grave, incluindo uma criança de 4 anos.

Prédio de instituição educacional pega fogo após ataque russo, em Odessa, na Ucrânia - Serguei Smolentsev - 29.abr.2024/Reuters

Nesta terça, 23 pessoas continuavam no hospital, segundo o site Kyiv Independent. A emissora pública Suspilne disse que o presidente da academia, um proeminente ex-deputado, Serhiy Kivalov, estava entre os feridos.

Imagens da agência de notícias Reuters mostram o telhado do prédio, que abriga uma academia de direito, praticamente destruído após o ataque. Bombeiros tentavam extinguir o fogo.

"Monstros. Bestas. Selvagens. Escória. Não sei mais o que dizer", disse o prefeito de Odessa, Hennadii Trukhanov, em um vídeo postado no Telegram. "As pessoas vão passear à beira-mar e estão atirando e matando." A cidade fica à beira do Mar Negro.

Imagens de vídeo, que não puderam ser verificadas imediatamente, mostravam pessoas recebendo tratamento na rua ao lado de poças de sangue. Outra foto mostrava autoridades examinando parte de um míssil.

Uma estudante que se identificou pelo primeiro nome, Maria, disse que o incêndio foi causado quando o míssil foi interceptado. "Um míssil foi derrubado diante dos meus olhos, isso foi bem na minha frente. Minhas portas quebraram e o vidro estava tremendo", disse ela à Reuters, apontando para o prédio em chamas. "Antes, queríamos descer para passear, mas graças a Deus não estávamos lá quando aconteceu."

O porta-voz da Marinha ucraniana, Dmytro Pletenchuk, afirmou em um comunicado em um canal militar do Telegram, que o ataque foi realizado por um míssil balístico Iskander-M com uma ogiva de fragmentação. Odessa tem sido alvo frequente de ataques de mísseis e drones russos, especialmente em infraestruturas portuárias.