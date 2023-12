Biden se surpreende com colisão em carro de sua comitiva e é retirado do local; veja vídeo

Wilmington (EUA) | Reuters

O presidente americano, Joe Biden, ficou surpreso com a colisão que atingiu um carro de sua comitiva na saída de um evento de campanha em Wilmington, no estado de Delaware (leste dos Estados Unidos), na noite deste domingo (17).

O presidente dos EUA, Joe Biden, ao ver que um veículo bateu na comitiva que bloqueava a rua onde ocorria um evento de campanha - Nathan Howard - 17.dez.2023/Reuters

Acompanhado da primeira-dama, Jill Biden, o presidente saiu às 20h07 locais da sede da campanha para as eleições de 2024, no centro chuvoso da cudade, depois de ter jantado com membros de sua equipe, de acordo com relatório da Casa Branca.

Logo após Biden responder à pergunta de um repórter, um sedã prateado com placas de Delaware atingiu o que parecia ser um SUV que estava fechando um cruzamento para a saída do presidente.

O porta-voz do Serviço Secreto dos EUA, Steve Kopek, afirmou à emissora americana CNN que a colisão não foi intencional e que a comitiva partiu sem incidentes. Tanto Biden quanto sua mulher estavam em segurança após o ocorrido.

Imagens mostraram agentes do serviço secreto escoltando Biden até seu carro após o impacto. O sedã prateado, que sofreu danos no para-choque, foi rapidamente cercado por agentes de segurança depois de parar. Agentes encurralaram o carro e sacaram armas contra o motorista, que levantou as mãos.