Família brasileira é resgatada de naufrágio na Colômbia, diz jornal

Uma família brasileira foi resgatada à deriva em alto mar pela Marinha da Colômbia depois que o veleiro em que viajavam começou a afundar, informou o jornal local El Espectador neste domingo (24).

Após atender a um chamado de emergência a cerca de 20 quilômetros de São Bernardo, no Caribe colombiano, a Guarda Costeira encontrou o veleiro sem tripulantes e parcialmente inundado.

Bote da Marinha da Colômbia navega no Caribe em Riohacha - Daniel Munoz - 18.mar.2022/AFP

As equipes continuaram as buscas na região até encontrar três crianças e dois adultos em um bote salva-vidas, no qual embarcaram depois que o veleiro começou a encher de água por causa do mau tempo.

Então, a família foi levada até a cidade de Cartagena, onde recebeu atendimento médico. Não há informações sobre as identidades dos resgatados, para além de serem brasileiros.