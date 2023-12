Filho de Joe Biden é acusado de fraude fiscal nos Estados Unidos

Los Angeles | Reuters

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou nesta quinta-feira (7) novas acusações criminais contra Hunter Biden, filho do presidente Joe Biden. Segundo investigadores, ele deixou de pagar US$ 1,4 milhão (R$ 6,8 milhões) em impostos enquanto mantinha um estilo de vida luxuoso.

Hunter recebeu um total de nove acusações criminais. Se condenado, o filho do presidente americano pode pegar até 17 anos de prisão. As investigações ainda estão em andamento, segundo autoridades.

O presidente dos EUA, Joe Biden, com o filho Hunter chega a uma base aérea em Syracuse, Nova York - Andrew Caballero-Reynolds - 4.fev.23/AFP

A acusação diz que Hunter "gastou milhões de dólares em um estilo de vida extravagante em vez de pagar suas contas de impostos". Também afirma que o esquema fraudulento aconteceu enquanto ele atuava nos conselhos de um conglomerado industrial ucraniano e de um fundo de private equity chinês. Os crimes teriam ocorrido de 2016 a 2019.

O conselheiro especial do Departamento de Justiça que formalizou as acusações, David Weiss, e o advogado de Hunter não responderam a pedidos de comentários feitos pela agência de notícias Reuters.

Hunter Biden tornou-se réu em setembro após uma investigação apontar que ele não informou que tinha problemas com drogas, como manda a legislação, ao comprar um revólver em 2018. Foi a primeira vez que o filho de um presidente no cargo se tornou alvo de uma acusação criminal, em processo que também foi conduzido por Weiss. Hunter se declara inocente.

O procurador foi nomeado para o Departamento de Justiça pelo ex-presidente Donald Trump e recebeu o status de conselheiro especial em agosto com o objetivo de obter mais autonomia nas investigações e blindar o governo contra acusações de interferência.

Com problemas na Justiça e considerado uma espécie de ovelha negra da família Biden, Hunter é o principal alvo dos republicanos na tentativa de enfraquecer Joe Biden, a quem acusam de usar a estrutura estatal contra oponentes políticos —sobretudo após os processos contra Trump, que lidera as pesquisas para reeditar a disputa eleitoral de 2020 com Biden em 2024.

Além de endossar a acusação de que Hunter mentiu ao comprar uma arma, os republicanos investigam negócios suspeitos do filho com empresas estrangeiras e o papel do pai nessas relações —nenhuma irregularidade foi comprovada até aqui. A apuração, porém, motivou a abertura do processo de impeachment contra Joe Biden —na ocasião, o então líder da Câmara, Kevin McCarthy, disse que o Congresso precisava de mais poder para investigar as finanças da família Biden.

Hunter também teve de comparecer, em julho, a um tribunal em Delaware como parte de uma tentativa de acordo com a Procuradoria. As negociações caminhavam para o filho do presidente se declarar culpado pelo crime de contravenções fiscais. Em troca, ele não seria denunciado no caso envolvendo a compra da arma. Outras condições do acordo eram dois anos sem novos problemas com a Justiça e a submissão a exames toxicológicos.

A juíza que supervisiona o caso, Maryellen Noreika, porém, considerou os termos "confusos" e "atípicos", e o acordo fracassou.

A Casa Branca nega qualquer envolvimento do presidente nos problemas do filho e diz que as investigações ocorrem de forma autônoma e independente. Joe Biden já manifestou apoio ao filho em suas batalhas pessoais e jurídicas. Em entrevista no início do ano, ele disse que Hunter "não fez nada errado". "Confio nele. Tenho fé nele", afirmou.