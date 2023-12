Israel diz ter retomado combate em Gaza e acusa Hamas de violar trégua

Reuters

O exército de Israel disse que retomou o combate contra o Hamas em Gaza nesta sexta-feira (1º), depois de acusar o grupo militante palestino de violar uma trégua temporária de sete dias ao disparar em direção ao território israelense.

A pausa de sete dias, que começou em 24 de novembro e foi prorrogada duas vezes, permitiu a troca de dezenas de reféns mantidos em Gaza por centenas de prisioneiros palestinos e facilitou a entrada de ajuda humanitária na devastada faixa costeira.

Na última hora antes do fim da trégua, às 7h (horário local), Israel disse ter interceptado um foguete disparado de Gaza.

Novos alarmes de foguetes soaram em áreas israelenses próximas a Gaza apenas minutos antes do prazo final, disse o exército israelense.

A mídia palestina relatou ataques aéreos e de artilharia israelenses em todo o enclave após o término da trégua.

Não houve comentários imediatos do Hamas ou reivindicação de responsabilidade pelos lançamentos.

Qatar e Egito têm feito esforços intensivos para estender a trégua após a troca, na quinta-feira, do último grupo de oito reféns e 30 prisioneiros palestinos.

Israel havia estabelecido a libertação de 10 reféns por dia como o mínimo que aceitaria para interromper seu ataque terrestre e bombardeio.

"Estamos prontos para todas as possibilidades... Sem isso, voltaremos ao combate", disse Mark Regev, conselheiro do primeiro-ministro israelense Netanyahu, à CNN antes do término da trégua.

Israel jurou aniquilar o Hamas, que governa Gaza, em resposta ao ataque do grupo em 7 de outubro, quando Israel diz que os atiradores mataram 1.200 pessoas e fizeram 240 reféns.

Israel retaliou com bombardeios intensos e uma invasão terrestre. Autoridades de saúde palestinas consideradas confiáveis pela ONU afirmam que mais de 15.000 gazenses foram confirmados como mortos.

As libertações de quinta-feira elevaram o total de reféns libertados durante a trégua para 105 e 240 prisioneiros palestinos.

Entre os libertados estavam seis mulheres com idades entre 21 e 40 anos, incluindo uma cidadã mexicana-israelense e Mia Schem, de 21 anos, que possui cidadania francesa e israelense.

Fotos divulgadas pelo escritório do primeiro-ministro israelense mostraram Schem, que foi capturada pelo Hamas junto com outros em um festival de música ao ar livre no sul de Israel em 7 de outubro, abraçando sua mãe e irmão depois de se reunirem na base militar de Hatzerim, em Israel.

Os outros dois reféns recém-libertados eram um irmão e uma irmã, Belal e Aisha al-Ziadna, com 18 e 17 anos, respectivamente, de acordo com o escritório do primeiro-ministro israelense. Eles são cidadãos árabes beduínos de Israel e fazem parte de quatro membros de sua família que foram feitos reféns enquanto ordenhavam vacas em uma fazenda.

Um dos principais negociadores do Qatar, o diplomata de carreira Abdullah Al Sulaiti, que ajudou a intermediar a trégua por meio de negociações intensas, reconheceu em uma entrevista recente à Reuters as chances incertas de manter paradas as armas.

"No início, pensei que alcançar um acordo seria o passo mais difícil", disse ele em um artigo que detalhava os esforços nos bastidores pela primeira vez. "Descobri que sustentar o próprio acordo é igualmente desafiador."

A trégua permitiu a entrada de ajuda humanitária em Gaza depois que grande parte do território costeiro, com 2,3 milhões de habitantes, foi reduzida a um terreno baldio no ataque israelense.

Mais combustível e 56 caminhões de suprimentos humanitários entraram em Gaza na quinta-feira, disseram o Ministério da Defesa de Israel e a Sociedade do Crescente Vermelho Palestino.

Mas as entregas de alimentos, água, suprimentos médicos e combustível ainda estão muito abaixo do necessário, dizem os trabalhadores humanitários.

Em uma reunião de emergência em Amã, o rei Abdullah, da Jordânia, instou autoridades da ONU e grupos internacionais a pressionar Israel a permitir mais ajuda no enclave sitiado, segundo delegados.

Quando o cessar-fogo entrou em vigor pela primeira vez há uma semana, Israel se preparava para direcionar sua operação para o sul de Gaza após sua ofensiva de sete semanas no norte.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em Israel durante sua terceira visita ao Oriente Médio desde o início da guerra, disse que disse a Netanyahu que Israel não pode repetir no sul de Gaza as enormes baixas civis e o deslocamento de residentes que infligiu no norte.

"Discutimos os detalhes do planejamento contínuo de Israel e enfatizei a necessidade imperativa para os Estados Unidos de que a perda maciça de vidas civis e o deslocamento em escala que vimos no norte de Gaza não se repitam no sul", disse Blinken a repórteres em Tel Aviv.

"E o governo israelense concordou com essa abordagem", disse ele. Isso incluiria medidas concretas para evitar danos à infraestrutura crítica, como hospitais e instalações de água, e designar claramente zonas seguras, disse ele.