O consulado de Israel em São Paulo e entidades judaicas estão organizando a visita de familiares de reféns do Hamas ao Brasil.

Instalação mostra fotos de reféns sequestrados pelo Hamas após ataque em Israel - Ronen Zvulun - 24.nov.2023/Reuters

RELATO

A ideia é que eles viajem ao país para relatar o sofrimento por que passam, à espera da libertação de seus familiares, e tudo o que estão vivenciando em Israel durante a guerra.

SOMA

Seria uma forma também de pedir apoio ao Brasil para que se some à pressão pela libertação dos reféns.

DE VOLTA

O presidente Lula se encontrou na quinta (30) com o emir do Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, e afirmou que estava trabalhando pela liberação de um refém brasileiro.

RESTRITO

As reuniões dos israelenses que virão ao Brasil com autoridades e eventuais conversas com jornalistas devem ser fechadas e restritas.

RESTRITO 2

A intenção é eles não se exponham em grandes encontros ou em entrevistas coletivas.

RESTRITO 3

A viagem ainda está em fase de planejamento, e é tratada com discrição pelos organizadores.

DELICADEZA

A visita é considerada sensível, feita em um momento em que as pessoas ainda estão com parentes em Gaza e passando por muito sofrimento em momentos difíceis.

CELEBRAÇÃO

