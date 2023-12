Morre Juanita Castro, irmã de Fidel e Raúl que colaborou com a CIA

Miami | AFP

Juanita Castro, a irmã mais nova dos ex-líderes cubanos Fidel e Raúl, aos quais se opôs por décadas, morreu nesta segunda-feira (4), aos 90 anos, em Miami, onde vivia desde a década de 1960. A informação é de uma jornalista próxima à família.

"Esta é uma notícia que nunca quis dar, mas que, como sua porta-voz nas últimas três décadas da sua vida, tenho de comunicar", escreveu a jornalista mexicana Maria Antonieta Collins, autora das memórias da cubana. "Hoje nos deixou Juanita Castro, uma mulher excepcional, lutadora incansável pela causa de sua Cuba que tanto amava."

Juanita deixou Cuba em 1964 após discordar dos rumos da Revolução Cubana e romper com seus irmãos, Fidel, que morreu em Havana em 2016, e Raúl, que deixou o comando do Partido Comunista de Cuba em 2021.

Após sair da ilha, ela se exilou em Miami, de onde criticava publicamente o trabalho de seus irmãos, e colaborou até mesmo com a CIA (Central de Inteligência dos Estados Unidos) sob o pseudônimo "Donna", conforme ela mesma confessou.

Na cidade da Flórida, a caçula dos Castro abriu uma farmácia onde trabalhou por décadas.

Seu duplo papel de irmã dos líderes da Cuba comunista e membro do exílio na Flórida foi algo difícil de lidar, como ela contou em suas memórias, intituladas "Fidel e Raúl, meus irmãos: A história secreta".

"Sem dúvida, sofri mais do que o resto do exílio porque em nenhum lugar do estreito da Flórida me dão trégua, e poucos são os que compreendem o paradoxo da minha vida", escreveu. "Para os de Cuba, sou uma desertora porque saí e denunciei o regime estabelecido. Para muitos em Miami, sou uma pessoa 'non grata' por ser a irmã de Fidel e Raúl."

De acordo com a emissora americana Univisión, Juanita Castro morreu de causas naturais em um hospital de Miami. "Sua irmã, Emma, e sua família estendida pedem privacidade neste momento tão doloroso. Não haverá entrevistas e, de acordo com sua vontade, seu funeral será privado", escreveu Collins em sua publicação no Instagram.