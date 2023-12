'Nosso coração está em Belém', diz papa Francisco na Missa do Galo

Vaticano | AFP

"Nosso coração, esta noite, está em Belém", afirmou neste domingo (24) o papa Francisco, 87, no momento em que a cidade da Cisjordânia ocupada, onde, segundo a tradição cristã, nasceu Jesus, celebrava uma véspera de Natal ofuscada pela guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza.

Cerca de 6.500 fiéis assistiram à tradicional Missa do Galo na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e outros milhares acompanharam a celebração por telões instalados do lado de fora, na Praça de São Pedro.

O papa Francisco ministra a Missa do Galo, no Vaticano - Tiziana Fabi - 24.dez.2023/AFP

O sangrento ataque do Hamas em Israel no dia 7 de outubro deixou aproximadamente 1.200 mortos, a maioria civis, segundo as autoridades israelenses. Os terroristas palestinos também sequestraram cerca de 240 pessoas, das quais Tel Aviv afirma que 129 continuam em cativeiros na Faixa de Gaza.

Em resposta, Israel iniciou uma ofensiva aérea e terrestre no território palestino, onde 20.424 pessoas, incluindo mulheres e crianças, haviam morrido até este domingo, de acordo com o Ministério da Saúde local, controlado pelo Hamas.

O pontífice tem denunciado com frequência os ataques contra civis no conflito atual. "Nosso coração, esta noite, está em Belém, onde o Príncipe da Paz continua sendo rejeitado pela lógica perdedora da guerra, com o rugido das armas que hoje também impedem que Ele encontre abrigo no mundo", afirmou Francisco na Missa do Galo.

"[Jesus] não combate as injustiças do alto e com força, mas debaixo e com amor; não irrompe com um poder sem limites, mas desce até os nossos limites", acrescentou o papa, que professou a missa em italiano com tradução oficial em sete idiomas.

Apesar da mensagem antiguerra, Francisco não mencionou explicitamente Israel nem Gaza durante a Missa do Galo. Mais cedo, ao meio-dia, na oração Angelus, o papa recordou "os irmãos e irmãs que sofrem com a guerra". "Pensemos na Palestina, em Israel e na Ucrânia", disse.

Em solidariedade aos moradores da Faixa de Gaza invadida por Israel, a comunidade cristã palestina cancelou a maior parte das celebrações de Natal em Belém. A Praça da Manjedoura, no centro da cidade, ficou sem árvores de Natal e presépio este ano.

A prefeitura da cidade anunciou em novembro que funcionários estavam desmontando a decoração natalina instalada havia anos em bairros da cidade. A medida também é uma homenagem aos "mártires", os palestinos que foram mortos na guerra, segundo autoridades locais.

Todos os anos, em 24 de dezembro, várias celebrações de Natal costumam ocorrer na região. Uma das mais conhecidas é uma procissão que parte de Jerusalém e cruza o muro que separa a Cisjordânia. Músicos participam da caminhada, que termina na Basílica da Natividade, em Belém.

Também neste domingo, o Exército de Israel anunciou que intensificou as operações contra o Hamas no sul de Gaza, apesar de apelos do governo dos Estados Unidos para que o país proteja os civis palestinos.

Depois da Cidade de Gaza, no norte do território, "estamos virando para o sul e concentrando nossas principais operações em Khan Yunis, outro reduto do Hamas", afirmou Jonathan Conricus, porta-voz do Exército, ao canal americano Fox News.

Centenas de milhares de deslocados do norte do território se refugiaram em Khan Yunis. Um porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, disse que 166 palestinos foram mortos nas últimas 24 horas. Mais de 54 mil ficaram feridos desde o início do conflito. Quase todos os 2,3 milhões de habitantes da faixa foram deslocados.