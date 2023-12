Socorristas enfrentam frio recorde na China em busca de sobreviventes de terremoto

Dahejia (China) | AFP

Equipes de resgate escavavam escombros pelo segundo dia nesta quarta-feira (20), com temperaturas noturnas abaixo de zero grau, após um violento terremoto deixar 131 mortos no noroeste da China e soterrar uma vila.

"O cuidado e o resgate dos feridos, bem como o reparo da infraestrutura de emergência estão em andamento", informou a televisão estatal CCTV.

Morador caminha próximo à casa colapsada pelo terremoto em Dahejia, na província de Gansu - Pedro Pardo - 20.dez.23 / AFP

Milhares de bombeiros e equipes de resgate foram enviados para a área do desastre. Segundo a mídia estatal, foram mandadas 2.500 tendas, 20 mil jaquetas e 5.000 camas com rodinhas.

Enquanto isso, crescem os temores de que os sobreviventes que esperam para serem resgatados sucumbirão ao frio glacial, com temperaturas atingindo 17 °C negativos na área.

De acordo com a CCTV, pelo menos 113 pessoas morreram na província de Gansu, no noroeste, e outras 18 na vizinha Qinghai, após um tremor no início da madrugada de terça (19) danificar milhares de edifícios.

Foi o terremoto mais mortal na China desde 2014, quando mais de 600 pessoas morreram em um evento do tipo na província de Yunnan, no sudoeste.

O terremoto de terça teve magnitude 6,2 e atingiu uma das regiões mais pobres do país. O epicentro do tremor foi a 100 km a sudoeste de Lanzhou, capital da província de Gansu. Localizada na fronteira nordeste de um planalto tectonicamente ativo, a região sofreu os danos mais extensos do sismo.

No entanto, tremores foram sentidos a até 1.000 km de distância, como na província central de Henan, por exemplo, onde jornais locais compartilharam vídeos de móveis balançando nas casas dos moradores.

Seguiram-se dezenas de tremores secundários, e as autoridades alertaram que novos tremores de mais de 5 graus são esperados nos próximos dias.