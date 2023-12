Vulcão na Islândia entra em erupção após obrigar milhares a se deslocar

Oslo | Reuters

O vulcão Reykjanes, no sudoeste da Islândia, entrou em erupção nesta segunda-feira (18) após semanas de intensa atividade sísmica, informou o Departamento Meteorológico do país. Imagens nas redes sociais mostram colunas altas de fumaça e a lava sendo expelida por meio de fissuras no solo.

Céu fica avermelhado após vulcão entrar em erupção na Islândia - Oskar Grimur Kristjansson/AFP

Aproximadamente 4.000 pessoas já haviam sido retiradas da cidade de Grindavik depois que o vulcão começou a dar sinais de que entraria em erupção. As autoridades ainda instalaram barreiras ao redor de uma usina geotérmica localizada na área para protegê-la de eventuais fluxos de lava.

A usina —que gera eletricidade a partir do calor armazenado sob a superfície terrestre— fornece energia para todo o país e água quente e fria para a península de Reykjanes, próxima à região da capital.

A Guarda Costeira usa helicópteros para confirmar a localização exata e o tamanho da erupção, segundo o Departamento Meteorológico islandês. "Aviso: a erupção começou ao norte de Grindavik, perto de Hagafell", alertava o órgão em seu site.

A polícia local disse ter aumentado o nível de alerta, e a defesa civil pediu à população para não se aproximar da área enquanto as equipes de emergência avaliam a situação.

Imagens transmitidas ao vivo pela agência de notícias Reuters mostraram lava sendo expelida, com as cores amarelo e laranja brilhante contrastando com o céu escuro.

Localizada entre as placas tectônicas da Eurásia e da América do Norte, duas das maiores do planeta, a Islândia tem atividades sísmicas e vulcânicas frequentes.