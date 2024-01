Conheça as facções contra as quais presidente do Equador declarou guerra

São Paulo

Ao declarar um conflito armado interno no Equador nesta terça-feira (9), o presidente do país sul-americano, Daniel Noboa, classificou 22 grupos criminosos de "organizações terroristas" e "atores estatais beligerantes".

A lista é formada principalmente por facções derivadas da maior milícia do país, Choneros. Inclui ainda um dos grupos de crime organizado mais antigos do mundo, Latin King, fundado por porto-riquenhos em Chicago na década de 1950, e outros criados mais recentemente, com nomes que homenageiam por exemplo a metralhadora AK47 e à telenovela "Betty, a Feia".

Mural pintado na parede de uma prisão em Guayaquil mostra imagens que são associadas às gangues - 20.out.2023/AFP

Conheça abaixo algumas das principais organizações listadas no documento. O texto não inclui os grupos P.27, Kater Piler, Águilas Killer, AK47, Caballeros Oscuros e Patrones, que também são citados no decreto.



Choneros

Fundado na década de 1990 em Chone, cidade no oeste do Equador, o grupo é considerado um dos maiores do país, mas vem enfrentando ao menos desde 2020, quando seu antigo líder, Jorge Luis Zambrano, foi assassinado, um período de decadência.

Águilas

Uma das organizações criminosas que formam os Choneros. Fundada há cerca de cinco anos, dedica-se ao narcotráfico e aos assassinatos por encomenda —um dos crimes pelos quais o líder do grupo, Junior Alexander Roldán Paredes, também conhecido como JR, é acusado.

Fatales

Outro braço dos Choneros, a facção foi fundada por Adolfo Macías Villamar, o Fito, cuja fuga da cadeia no último domingo (7) disparou a onda de violência que levou o presidente equatoriano a decretar que o país vive um "conflito armado interno".

Lobos

Com mais de 8.000 membros no sistema carcerário equatoriano, o grupo nasceu de uma cisão dos Choneros e se tornou a segunda maior facção do país, segundo a Insight Crime, think tank especializada em crime organizado. O grupo tem associações na Colômbia e no México e avança também na mineração ilegal.

Tiguerones

Originalmente uma ramificação dos Choneros, os Tiguerones enfrentaram o antigo aliado ao lado das milícias Los Pipos, Los Lobos e Los Chone Killers em fevereiro de 2021. O episódio culminou com um massacre no sistema prisional que deixou 79 mortos.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Chone Killers

O grupo se formou em meados de 2010 a partir de dissidentes de Los Ñetas, facção que nasceu nas prisões de Porto Rico. Inicialmente, os Chone Killers também eram um grupo associado ao Choneros. Depois, porém, separaram-se dele e agora formam o Nueva Generación ao lado dos Lobos e dos Tiguerones —uma referência ao Cartel Jalisco Nueva Generación, do México.

Lagartos

Embora atue nas prisões equatorianas há pelo menos dez anos, a facção criminosa assumiu a formação atual em 2019, quando Giovanny Mantilla Ceballos, conhecido como Gorras, uniu o grupo que levava o seu apelido aos Cubanos —outra facção citada por Noboa no decreto— e aos Lagartos sob o nome deste último. A morte de diversos líderes da organização, incluindo a do próprio Gorras, em 2020, debilitou o grupo.

Latin Kings

Uma das maiores organizações criminosas do mundo, a Latin Kings tinha o nome de Almighty Latin Kings and Queens Nation (nação toda-poderosa de reis e rainhas latinos, em português) ao ser fundada por porto-riquenhos em Chicago, nos Estados Unidos. Assim como em outros países nos quais atua, no Equador a facção rivalizava com a Los Ñetas até a conciliação dos dois grupos, em 2008.

Cuartel de las Feas

O grupo, associado aos Lagartos, atua na região sul de Guayaquil e, segundo o jornal equatoriano El Universo, havia sido desmantelado em 2021 após a prisão de cinco de seus membros. O nome é inspirado na novela colombiana "Betty, a Feia" —na história, a protagonista pertence a um grupo chamado Quartel das Feias.

Gánster

Rivais dos Tiguerones e aliados dos Choneros, os Gánsters atuam em Esmeralda, cidade banhada pelo rio de mesmo nome que deságua no oceano Pacífico, local central para o tráfico internacional de drogas.

Los Tiburones

O grupo tem poucos registros na mídia local. Em um deles, de maio do ano passado, o jornal El Universo noticiou que a polícia havia detido 16 pessoas após uma vítima da facção ter sido sequestrada e morta no sul de Guayaquil.

Mafia 18

Criado por George Samir Maestre Mena, assassinado em outubro de 2023, o Mafia 18 é uma dissidência dos Lagartos e disputa o controle pelo porto marítimo ao sul de Guayaquil.

Mafia Trébol

O grupo foi descoberto recentemente pela polícia equatoriana, segundo a imprensa local. De acordo com o jornal El Universo, em agosto de 2022 as autoridades identificaram 18 pessoas da organização que atuariam em Guayaquil extorquindo comerciantes e ordenando assassinatos.

R7

Com atuação na costa do país, a organização criminosa de tamanho reduzido atua se associando a outras de maior calibre. Nos últimos anos, porém, ela vem crescendo e está envolvida em alguns dos muitos massacres em prisões que aconteceram no Equador. A R7 foi fundada por Freddy Anchundia e Negro Angelo.

Corvicheros

O grupo criminoso nasceu no bairro de Tarqui, na cidade portuária de Manta. Segundo moradores ouvidos pelo site Primicias, a organização foi fundada por jovens na casa dos 20 anos que vendiam corviches —um salgado típico do país que leva banana verde e amendoim— e que um dia passaram a atuar como pequenos traficantes.