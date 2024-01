Taiwan realizará eleições presidenciais e legislativas em 13 de janeiro. Elas são de grande importância para a estabilidade das relações entre China e Estados Unidos em meio à atual competição estratégica entre as duas grandes potências. Quem se tornar o próximo presidente de Taiwan terá grande influência nas ambições geopolíticas da China na região e na mediação das relações entre China e Estados Unidos.

Quem são os candidatos à presidência de Taiwan? A campanha presidencial é uma corrida de três vias definida principalmente pela posição dos candidatos em relação às relações entre os dois lados do Estreito, ou seja, qual deve ser a posição de Taiwan entre China e Estados Unidos. De um lado, o nacionalista Partido Democrático Progressista (PDP), no poder há 8 anos; do outro, o opositor Kuomintang (KMT), mais amigo de Pequim; e, em terceiro lugar, o novo partido populista, o Partido Popular de Taiwan (PPT), mais focado em canalizar as queixas internas e estrategicamente mais ambíguo em relação à política em relação à China.

Da esq. para a dir.: Ko Wen-je, do populista Partido Popular de Taiwan (PPT); Lai Ching-te, do governista Partido Democrático Progressista (PDP); e Hou Yu-ih, opositor Kuomintang (KMT), mais amigo de Pequim - Comissão Eleitoral de Taiwan/Reuters

As tendências eleitorais sugerem um eleitorado dividido. No momento, o partido governante, o DPP, parece ser o favorito para vencer a presidência por uma margem estreita; o KMT mantém uma distância prudente e ainda pode ter chances, especialmente se jogar bem suas cartas nos últimos dias, enquanto o TPP tem potencial para se tornar o voto decisivo na próxima legislatura.

Quem quer que vença, é provável que, após as eleições, Taiwan tenha um novo presidente com um mandato eleitoralmente mais fraco e seja limitado por uma legislatura nas mãos da oposição. Será uma situação muito diferente das últimas eleições de 2020, quando o DPP foi reeleito com 57% dos votos presidenciais e uma sólida maioria legislativa.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Do ponto de vista eleitoral, a política em relação à China costuma ser o fator mais importante na hora de decidir as eleições presidenciais, e nesse aspecto os dois principais partidos políticos apresentam visões muito diferentes. Uma vitória do KMT implicaria, estrategicamente, em relações mais tranquilas entre Taiwan e China, mas poderia semear dúvidas entre Taipé e Washington.

As relações de Taiwan com Pequim e Washington costumam ser um jogo de soma zero. Os laços entre Estados Unidos e Taiwan tiveram avanços significativos nos últimos anos, inclusive em áreas de cooperação em segurança. Caso um governo do KMT decida aquecer as relações com Pequim, terá que lidar com isso com grande sabedoria e delicadeza para evitar um resfriamento dos laços entre Estados Unidos e Taiwan.

Economicamente, o KMT promete acelerar os laços com a China, apesar de muitos dos parceiros comerciais de Taiwan estarem diversificando ou se "desvinculando" da economia chinesa. O candidato do KMT, Hou Yu-ih, também prometeu reativar o Acordo de Comércio e Serviços através do Estreito (CSSTA, na sigla em inglês) de 2013, um acordo comercial que visava aproximar as duas economias, mas que foi recebido com ondas de protestos pela sociedade taiwanesa e acabou não sendo ratificado pela assembleia legislativa.

Quanto à interação entre os povos, o KMT também se compromete a explorar a possibilidade de abrir o mercado de trabalho taiwanês para trabalhadores da República Popular, tanto em nome da liberalização econômica quanto da criação de boa vontade em ambos os lados do Estreito.

Por outro lado, se o DPP vencer, é provável que receba ainda mais pressões da China. Pequim tem criticado repetidamente o candidato do DPP, o atual vice-presidente Lai Ching-te, deixando o DPP com poucas saídas para salvar a face. Entre outras coisas, quando Lai visitou os Estados Unidos em agosto de 2023, ele foi chamado de "aproveitador descarado dos laços entre Estados Unidos e Taiwan para buscar a independência".

Também é provável que mais sanções econômicas sejam impostas a Taiwan se o DPP vencer. Song Tao, diretor do escritório de Assuntos de Taiwan, apresentou as eleições de Taiwan como uma escolha não apenas entre "paz ou guerra", mas também entre "prosperidade ou recessão". Como parte dessa ofensiva econômica, a China já suspendeu parte do tratamento tarifário preferencial para algumas exportações taiwanesas para a República Popular da China, possivelmente como uma forma de dissuadir os eleitores taiwaneses de votar no DPP.

O castigo preventivo contra o DPP também se manifestou em uma maior atividade militar chinesa nas águas e no ar ao redor de Taiwan. Se o DPP vencer, há muitas razões para esperar que essas provocativas operações militares chinesas de zona cinzenta continuem, e até mesmo se intensifiquem. Os riscos de uma escalada militar aumentam diariamente, especialmente porque a China parece determinada a intensificar suas manobras militares perto de Taiwan, obrigando os Estados Unidos e outros países a lançarem suas próprias operações de sobrevoo nas proximidades, tornando os acidentes mais prováveis. E não apenas uma escalada acidental: como Pequim boicota os canais de comunicação oficiais com o governo do DPP, a falta de contato torna uma escalada ainda mais provável.

Convencer Pequim a reduzir o tom de sua campanha de coerção e contribuir para estabilizar a paz e a estabilidade do Estreito de Taiwan dependerá dos partidos políticos taiwaneses conseguirem vitórias convincentes nas próximas eleições, seja o DPP ou o KMT. Uma vitória contundente do DPP permitiria a Taiwan negociar com Pequim a partir de uma posição de força. Também quebraria a infame "maldição dos oito anos" de Taiwan e se tornaria o primeiro partido a ganhar três mandatos consecutivos na era democrática de Taiwan.

Isso poderia finalmente convencer Pequim de que o DPP está aqui para ficar e que as tentativas chinesas de miná-lo são inúteis. Por sua vez, isso poderia dar a Pequim mais incentivos para mostrar maior flexibilidade e boa vontade em relação ao DPP, na esperança de romper o impasse. No entanto, se o DPP vencer a presidência por uma margem estreita e não conseguir manter a maioria na assembleia legislativa, Pequim terá poucos incentivos para mostrar boa vontade ao DPP, e a tensão continuará alta.

Por outro lado, uma vitória contundente do KMT lhe daria um mandato interno mais forte para avançar com sua agenda de compromisso econômico com seu vizinho. Isso significa que o KMT poderia negociar melhores condições com Pequim e qualquer acordo que assinasse com Pequim teria mais chances de ser aceito e ratificado pelos taiwaneses e pelo poder legislativo.

Em resumo, as eleições presidenciais e legislativas de Taiwan têm grande importância para a estabilidade geral das relações entre Estados Unidos e China e para a coesão do alinhamento regional Indo-Pacífico. A solução para a instabilidade regional tem duas vertentes: os eleitores taiwaneses precisam dar ao seu próximo governo uma vitória convincente para fortalecer sua posição na mesa de negociações, e Pequim precisa apostar na moderação e no pragmatismo para buscar seus objetivos em relação a Taiwan por meios pacíficos, em vez de militares.