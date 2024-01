Elon Musk publica meme pornográfico que sugere 'tesão' em Javier Milei

São Paulo

O bilionário Elon Musk publicou nesta quinta-feira (18) um meme pornográfico em sua própria plataforma, X, em que sugere "tesão" no presidente da Argentina, Javier Milei. A publicação foi feita dias depois que ele mudou o nome de seu perfil ironicamente para "(CTO) Chief Troll Officer", algo como "Chefe de Trolls".

A montagem mostra um homem e uma mulher, nus, durante o ato sexual. O homem, no entanto, tem um laptop apoiado na barriga cuja tela exibe a imagem de Milei discursando no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, nesta quarta-feira (17).

"So hot rn", escreveu Musk, em uma expressão que pode ser traduzida como "que tesão nesse momento". A publicação que teve mais de 180 mil curtidas até o momento. Minutos depois, ele publicou: "Alguns posts são verdadeiros sucessos".

Horas antes, o empresário havia elogiado as falas do presidente argentino em Davos. "Boa explicação sobre o que torna os países mais ou menos prósperos", afirmou na publicação com um vídeo que continha a íntegra do discurso.

Na véspera, Milei estreou no evento com um discurso em que criticou líderes globais, associando-os ao que chamou de "coletivismo". Também fez críticas ao feminismo e à agenda climática, além de elencar medidas ultraliberais de seu novo governo.