Netanyahu rejeita condições do Hamas para libertar reféns

Jerusalém | Reuters

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, rejeitou as condições apresentadas pelo Hamas para encerrar a guerra e libertar reféns, que incluem a retirada completa das forças de Tel Aviv da Faixa de Gaza e a permanência do grupo terrorista no poder no território palestino.

"Em troca da libertação de nossos reféns, o Hamas exige o fim da guerra, a retirada de nossas forças de Gaza e a libertação de todos os assassinos e estupradores", disse Netanyahu em um comunicado publicado neste domingo (21). "Rejeito categoricamente os termos de rendição dos monstros do Hamas."

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, durante reunião no Ministério da Defesa do país, em Tel Aviv - Ronen Zvulun - 7.jan.2024/Reuters

Sami Abu Zuhri, um membro do grupo palestino, disse à agência de notícias Reuters que a recusa de encerrar a ofensiva militar "significa que não há chance de retorno dos reféns".

No mesmo dia, a facção afirmou em um comunicado de 16 páginas em inglês e árabe que a incursão a Israel foi "uma resposta normal a todas as conspirações israelenses contra o povo palestino". O texto foi o primeiro documento público divulgado pelo Hamas para explicar o ataque de 7 de outubro no sul de Israel.

O grupo admitiu ainda que talvez tenham ocorrido alguns erros durante a operação devido "ao rápido colapso da segurança israelense e do sistema militar e ao caos nas áreas fronteiriças com Gaza". O Hamas também reivindicou um cessar imediato da agressão israelense no território palestino, que já deixou mais de 25 mil mortos até esta segunda (22), segundo o grupo.

"Insistimos que o povo palestino tem capacidade de decidir seu futuro e gerenciar seus assuntos internos", completou a facção ao negar eventuais projetos internacionais para Gaza.

No final de novembro, um acordo intermediado por Estados Unidos, Qatar e Egito libertou mais de 100 dos cerca de 240 sequestrados durante o ataque. Em troca, 240 palestinos saíram de prisões israelenses. Desde então, Bibi, como o premiê de Israel é conhecido, tem enfrentado cada vez mais pressão para garantir a libertação dos cerca de 136 reféns que permanecem em Gaza.

Em um comunicado, o Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos, que reúne parentes dos israelenses capturados, exigiu que Netanyahu "diga claramente que não abandonaremos civis, soldados e outros sequestrados".

"Devemos avançar com o acordo agora", afirmou o grupo. "Se o primeiro-ministro decidir sacrificar os reféns, ele deve mostrar liderança e compartilhar honestamente sua posição com o público israelense."

Enquanto isso, familiares dos sequestrados protestavam em frente à residência de Bibi. "Precisamos que o governo resolva imediatamente o problema que eles criaram e traga esses reféns para casa", disse Jon Polin, pai de Hersh Goldberg-Polin.

No comunicado, Netanyahu também negou o estabelecimento de um Estado palestino. "Não vou comprometer o controle total da segurança israelense sobre todo o território a oeste do rio Jordão", disse ele.

"A minha insistência foi o que impediu, ao longo dos anos, o estabelecimento de um Estado palestino, o que representaria um perigo existencial para Israel. Enquanto eu for primeiro-ministro, continuarei insistindo fortemente nisso. Se alguém tem uma posição diferente, deve mostrar liderança e declarar abertamente a sua posição aos cidadãos de Israel", escreveu.

Dois dias antes, na sexta-feira (19), o presidente dos EUA, Joe Biden, disse ter conversado com Bibi sobre possíveis soluções para a criação de um Estado palestino independente, sugerindo que um caminho poderia envolver um governo não militarizado.