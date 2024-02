Doze pessoas são resgatadas de montanha-russa da Disney em Hong Kong

Hong Kong | Reuters

Doze pessoas foram resgatadas de uma montanha-russa no parque da Disney em Hong Kong depois que o brinquedo parou de funcionar na tarde desta quarta-feira (7), disseram a polícia e os serviços de bombeiros depois de enviarem dezenas de funcionários para o local.

As autoridades foram chamadas para prestar assistência às 15h16, no horário local, depois que o brinquedo Hyperspace Mountain parou de funcionar. Nenhum ferimento foi relatado e não havia fumaça ou fogo no local, disse uma porta-voz da polícia.

As pessoas foram retiradas do brinquedo em menos de uma hora, afirmou um representante dos serviços de bombeiros. Cerca de 40 bombeiros foram enviados para a Disneylândia, localizada perto do aeroporto internacional de Hong Kong, disse ele.

Visitantes assistem a uma parada no parque da Disney em Hong Kong - Tyrone Siu - 13.out.2023/Reuters

A Disney afirmou que um atraso no embarque de passageiros na área de carregamento do brinquedo impediu que o trem partisse conforme programado.

"Como medida de segurança, o sistema de controle do brinquedo foi acionado para interromper a atração. Um dos veículos, com 12 passageiros, parou em uma posição que exigia a assistência do corpo de bombeiros", disse um porta-voz da empresa.

O brinquedo foi suspenso imediatamente e retomará as operações assim que as verificações forem concluídas, disse a empresa.

A montanha-russa Hyperspace Mountain é descrita no site da Disney como uma batalha de Star Wars em alta velocidade. As principais características incluem grandes quedas e mergulho na escuridão.

De acordo com um aviso no site, estava previsto que o brinquedo fechasse para manutenção e inspeção de rotina de 26 de fevereiro a 1º de março.