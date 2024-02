Governo Biden acusa Trump de usar estereótipo racista em fala sobre eleitores negros

Washington | Reuters

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse nesta terça-feira (27) que a fala de Donald Trump sobre suas denúncias na Justiça o deixarem mais próximo de eleitores negros "utiliza estereótipos racistas", além de ser "repugnante" e "causar desunião".

Na última sexta (23), o ex-presidente dos Estados Unidos comparou as acusações contra ele à discriminação sofrida pela população negra. "Fui denunciado uma segunda, uma terceira e uma quarta vez, e muitos dizem que é por isso que os negros gostam de mim, porque eles foram muito machucados e sofreram muita discriminação. Eles me veem como uma pessoa que está sofrendo discriminação".

O ex-presidente Donald Trump em evento de campanha na Federação Negra Conservadora, na Carolina do Sul - Sean Rayford - 23.fev.2024/Getty Images via AFP

Trump deu a declaração em um evento de campanha com um grupo negro conservador na Carolina do Sul —ele venceu com folga as primárias do Partido Republicano naquele estado no último sábado (24). Ao contar as denúncias, ele se referia aos quatro casos criminais aos quais responde na Justiça. Um deles envolve uma tentativa de reverter o resultado das eleições de 2020 e outro, seu envolvimento na invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

A única rival de Trump que ainda está na disputa nas primárias republicanas, Nikki Haley, também condenou a fala, chamando-a de "nojenta". Haley tem descendência indiana e foi alvo de ataques racistas de Trump, que a chamou de "Nimbra", zombando do nome de batismo da ex-governadora da Carolina do Sul, Nimarata Nikki Randhawa.

"Dizer que a população negra americana apoia Trump por causa das denúncias criminais contra ele é um insulto, uma imbecilidade, e é racista", disse no sábado um dos líderes da campanha de Biden, Cedric Richmond, que é negro.

A NAACP, organização histórica do movimento negro nos EUA, disse que essa não foi a primeira vez que Trump colocou negritude e criminalidade no mesmo patamar, e que ele cometeu um erro ao associar seus casos na Justiça ao debate sobre racismo no Judiciário americano.

Trump nega qualquer irregularidade, e diz que as acusações são perseguição política. Na decisão mais recente, um juiz em Nova York condenou o ex-presidente a pagar uma multa de cerca de US$ 450 milhões, ou R$ 2,3 bilhões, em um caso de fraude financeira no estado. Trump vai recorrer.