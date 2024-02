Incêndio no maior parque de diversões da Suécia deixa 12 feridos; veja vídeo

Estocolmo | AFP

Um incêndio ocorreu na manhã desta segunda-feira (12) em um parque de diversões em Gotemburgo, no oeste da Suécia, e deixou 12 pessoas feridas levemente, informaram as autoridades.

A polícia indicou que um hotel e alguns escritórios localizados nos arredores do parque de diversões Liseberg, o maior do país, foram esvaziados. Durante a noite no horário local, foi informado que ao menos uma pessoa também está desaparecida.

A causa do incêndio e a extensão dos danos ainda são desconhecidas. "Um grande incêndio foi observado no parque Liseberg Oceana. O fogo começou em uma das novas atrações aquáticas fora do prédio e se espalhou por todo o edifício", explicou o parque em comunicado.

Nas imagens obtidas pela mídia local, podem ser vistas bolas de fogo consumindo o local e uma densa fumaça sobre a cidade.

O desaparecido é justamente um funcionário que trabalhava na construção do novo espaço aquático. A área com atrações aquáticas, que ainda não está aberta ao público, faz parte de um projeto de expansão do parque e deveria ser inaugurada mais tarde este ano.

Os serviços de emergência regionais pediram aos moradores da região que permanecessem dentro de suas casas e fechassem portas e janelas para se protegerem da fumaça.