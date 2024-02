Mágoa de chineses com Messi segue após pedido de desculpas

Washington (Estados Unidos)

O craque Lionel Messi entrou em uma enrascada e foi obrigado a se desculpar com fãs chineses após se recusar a jogar em um amistoso do Inter Miami contra uma seleção de Hong Kong. Os ingressos para a partida, aguardada com ansiedade por torcedores locais, custaram entre centenas e milhares de dólares, e Messi não entrou em campo. Alegou ter uma lesão.



Além do desapontamento por não ver o campeão mundial jogar, torcedores chineses apontaram que Messi fingiu conversar com funcionários do time americano para não cumprimentar autoridades locais de Hong Kong durante o evento.



A situação piorou após Messi entrar em campo em outro amistoso no Japão, quatro dias depois do compromisso de Hong Kong. Foi o suficiente para despertar a ira de torcedores, que o acusaram de desprezar a China. Nas redes sociais, alguns chinesas chegaram até mesmo a iniciar uma trend apoiando os britânicos e dizendo que as Malvinas pertencem ao Reino Unido.

Messi no banco de reservas em amistoso do Inter Miami em Hong Kong - Peter Parks - 4.fev.2024/AFP

Desde então, Hangzhou e Pequim anunciaram que vão cancelar os jogos amistosos da seleção argentina agendados para março. Companhias chinesas com contratos de publicidade ativos com o jogador, como a empresa de laticínios Mengniu, também vêm sendo pressionadas a cancelar o vínculo com ele.

Diante da controvérsia, Messi gravou um vídeo para seu perfil no Weibo, rede social chinesa semelhante ao Twitter/X onde o atleta acumula mais de 8 milhões de seguidores.



"Li e ouvi muitas coisas que foram ditas depois do jogo em Hong Kong. Queria gravar este vídeo e dar a versão verdadeira para que ninguém tenha que continuar lendo histórias falsas. Ouvi pessoas dizerem que eu não queria jogar por motivos políticos e muitos outros motivos que são totalmente falsos", disse Messi.



O argentino afirmou que teve uma tendinopatia.



"Não pude jogar a primeira partida na Arábia Saudita, que foi quando senti isso. No segundo jogo, tentei jogar um pouco, mas piorou. Depois, no dia anterior ao jogo (em Hong Kong), tentei treinar e fiz um esforço para todos aqueles que vieram assistir ao treino. Me senti um pouco melhor alguns dias depois e é por isso que joguei um pouco no Japão (...) porque eu precisava voltar ao ritmo."



O vídeo fez o assunto voltar aos trending topics do Weibo. A hashtag #MessiResponde (#梅西回应) recebeu mais de um milhão de menções em poucas horas, a maioria com opiniões pouco lisonjeiras.

Internautas acusaram o jogador argentino de parecer "arrogante", "enganador", "golpista" e "falso";

"É óbvio que ele só postou o vídeo agora porque as empresas de RP chinesas só voltam a funcionar depois do feriado de Ano-Novo. Meu ídolo Messi está morto…" foi um dos comentários mais curtidos;

Por que importa: pode parecer um incidente bobo, mas ocasiões assim têm o potencial de causar bilhões de dólares em prejuízo. Em 2019, por exemplo, a NBA sofreu um significativo prejuízo após marcas e redes de TV chinesas anunciarem um boicote à liga dos EUA. Bastante popular na China, a NBA foi forçada a se desculpar após um de seus dirigentes expressar apoio a protestos pró-democracia em Hong Kong.

Pare para ver

Ilustração antiga do pintor chinês Qian Xuan - Reprodução

Sobre a obra: Ilustração antiga do pintor chinês Qian Xuan mostra o imperador Taizu da Dinastia Song jogando cuju, esporte da China imperial que muitos acreditam ter sido um dos ancestrais do futebol. Jogada com uma bola de couro recheada com pêlo, a modalidade era bastante popular desde a Dinastia Han, cerca de 200 anos antes de Cristo. Leia mais sobre o cuju aqui.

O que também importa

★ Liu Liange, ex-presidente do Bank of China, foi indiciado por acusações de suborno. Ele teria facilitado empréstimos e nomeações de pessoal em troca de propriedades e dinheiro, além de conceder empréstimos que violaram regulamentações da instituição e causaram perdas significativas. O caso é investigado há mais de 10 meses por uma corte em Shandong, no leste do país.



★ Em visita à Hungria, o ministro de Segurança Pública da China, Wang Xiaohong, ofereceu apoio ao país europeu em questões de segurança pública. Segundo a agência estatal de notícias Xinhua, a sugestão aconteceu durante uma reunião de Wang com o premiê húngaro, Viktor Orban, na semana passada. Pequim declarou que espera "aprofundar laços na cooperação para aplicação da lei e estratégias de segurança". Esse tipo de parceria é raro. A China oficialmente não faz alianças e procura focar suas relações em áreas como diplomacia e comércio.



★ Autoridades de saúde chinesas estão preocupadas com tratamento estético conhecido como "purificação sanguínea". O procedimento inclui retirar o sangue com uma agulha e reinjetá-lo após a infusão com ozônio. Ele tem sido divulgado por salões de beleza e clínicas de estética como algo capaz de acelerar o metabolismo, aumentar a imunidade e a vitalidade corporal. Na semana passada, um especialista disse à rede de televisão estatal que não há nenhuma evidência científica de que o procedimento promova rejuvenescimento. Chineses relatam em redes sociais que gastaram até 800 yuans (cerca de R$551) por sessão.

Fique de olho

Os gastos com turismo durante o feriado do Ano-Novo chinês ultrapassaram os níveis pré-pandemia, autoridades locais anunciaram nessa segunda (19).

O feriado movimentou 632,7 bilhões de yuans (cerca de R$ 435,96 bilhões), alta de quase 47% na comparação com o mesmo período no ano passado;

Cerca de 474 milhões de viagens domésticas foram realizadas durante o período de oito dias, que terminou no domingo (18), 34% a mais que 2023 e 19% acima dos níveis pré-pandêmicos de 2019.

Por que importa: a notícia traz algum alívio no noticiário econômico. As cifras da data são interpretadas como um termômetro da atividade econômica. O feriado é considerado o maior movimento de migração humana no planeta e sofreu significativa redução durante os tempos de Covid zero.



Embora não haja cifras oficiais, analistas externos calcularam que os gastos médios em cada viagem neste ano caíram cerca de 9,5% em comparação com 2019. Isso sugere que tendência de queda no consumo continua ativa, um dos principais fatores por trás do fenômeno de deflação que ronda a economia chinesa desde a reabertura do país em 2023.

Para ir a fundo

A CGTN lançou um website que permite aos internautas interagirem com pinturas famosas da Dinastia Song, considerada uma das mais prolíficas no campo das artes. O portal traz curiosidades históricas e linguísticas. Disponível aqui. (gratuito, em inglês e chinês)