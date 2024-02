Três crianças são encontradas mortas em Bristol, na Inglaterra

Três crianças foram encontradas mortas no subúrbio de Bristol, na Inglaterra, no último domingo (18). Segundo a polícia local, as vítimas são um menino de dez meses, uma menina de três anos e um menino de sete anos. Nesta segunda-feira (19), uma mulher de 42 anos foi presa sob suspeita de assassinato, porém as autoridades não esclareceram qual é sua relação com as crianças.

A inspetora-chefe da polícia de Bristol, Vicks Hayward-Malen, disse que seu departamento recebeu uma chamada de uma pessoa que parecia preocupada com o bem-estar da família –a identidade dessa pessoa não foi revelada. Os policiais chegaram ao local para verificar a situação no início da madrugada e encontraram as três crianças já sem vida.

Casas coloridas em Bristol, cidade localizada no sudoeste de Inglaterra - Toby Melville - 11.ago.23/Reuters

As investigações ainda não foram concluídas, portanto não se sabe ainda as causas da mortes. "Estamos tratando isso como um incidente isolado e não acreditamos que haja qualquer risco contínuo para a comunidade em geral", disse Hayward-Malenem comunicado. "Sei que as pessoas querem respostas, mas a equipe de investigação de crimes graves está nos estágios iniciais do que será uma investigação altamente sensível, complexa e completa, e levará tempo para estabelecer todos os fatos."

Segundo o The Guardian, amigos e vizinhos disseram que houve um problema familiar no início deste ano. Um taxista que afirmou ser próximo da família contou ter visto a mãe e as crianças pela última vez há duas semanas. "Eu os visitei porque soube que havia um problema [entre a mãe e o pai das crianças]. Eu queria saber se poderíamos ajudar", disse ele.

O taxista também contou que o pai das vítimas trabalhava como segurança e não morava na casa. "Ela não estava feliz com o marido", acrescentou, sobre a mãe das crianças. "Seus filhos estavam todos felizes. Perguntei se precisavam de minha ajuda como motorista de táxi. Eles me pediram para levá-los ao [supermercado] Tesco. Eles fizeram as compras e eu os levei de volta para casa".

O menino de sete anos supostamente nasceu no Sudão, enquanto a menina de três anos e o menino de dez meses nasceram no Reino Unido.

A polícia abriu um salão na igreja metodista local para os membros da comunidade sudanesa se encontrarem e confortarem uns aos outros diante desta tragédia. Outras igrejas em Sea Mills, bairro de Bristol onde as vítimas moravam, foram abertas para que as pessoas orassem pelas crianças e se consolassem.