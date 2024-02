Turista brasileira é baleada na Times Square, em Nova York, diz jornal

Rio de Janeiro

Uma turista brasileira foi baleada na perna em uma loja de artigos esportivos na Times Square, em Nova York, na noite desta quinta-feira (8), segundo o jornal New York Post.

O autor do disparo seria um jovem suspeito de furto, que atirou contra uma funcionária que fazia a segurança do estabelecimento e acabou atingindo a brasileira, de acordo com o jornal. O caso ocorreu por volta das 19h15, no horário local (21h15, em Brasília).

Turistas passeiam pela Times Square, em Nova York - Spencer Platt - 6.fev.2024/Getty Images/AFP

Segundo a polícia, a segurança abordou três suspeitos e arrancou de um deles uma bolsa com mercadorias roubadas. Quando ela se aproximava de um segundo grupo, um dos homens sacou a arma e disparou em sua direção.

O tiro atingiu a turista brasileira de 37 anos, que estava dentro da loja. De acordo com uma ligação para o serviço de emergência, a mulher foi baleada logo acima do joelho esquerdo. Para se proteger, ela se trancou no estoque e foi ajudada pela segurança.

A brasileira foi levada ao hospital em condição estável, informou o New York Post. Dois suspeitos fugiram, incluindo o atirador, e um terceiro ficou para trás.

Em seguida, policiais que patrulhavam a área capturaram um dos suspeitos que fugiram, um adolescente de 15 anos. O fugitivo atirador correu e fez dois disparos contra um dos policiais, que não foi atingido e não revidou. O suspeito, então, entrou numa estação de metrô e escapou.

A Folha procurou o Itamaraty, que até a tarde desta sexta (9) não havia confirmado se a vítima é de fato brasileira.