Brasil volta a subir em ranking da felicidade após 9 anos; Finlândia lidera pela 7ª vez consecutiva

São Paulo

O Brasil voltou a subir no ranking da felicidade do WHR (World Happiness Report), iniciativa da ONU que avalia cerca de 140 nações, após nove anos de queda ou manutenção da posição. A análise sempre considera o triênio anterior —no caso deste ano, o período entre 2021 e 2023.

A última vez que o país havia subido no ranking havia sido em 2015, quando chegou à 16ª posição, a melhor desde quando o relatório começou a ser publicado, em 2012. Atualmente o Brasil ocupa a 44ª colocação, cinco acima da registrada em 2023, quando chegou ao 49º lugar, o mais baixo até hoje.

Segundo o documento, divulgado nesta quarta-feira (20), a Finlândia é o país mais feliz do mundo pela sétima vez consecutiva, ao lado de vizinhos nórdicos que também ocupam os primeiros lugares, como Dinamarca, Islândia e Suécia. O Afeganistão, que enfrenta uma crise humanitária desde o retorno do Talibã em 2021, continua no último lugar da lista, logo abaixo de Serra Leoa, Lesoto e Líbano.

O relatório mundial, uma medição da felicidade divulgada anualmente pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, baseia-se na avaliação que as pessoas fazem da própria felicidade e em dados econômicos e sociais. O documento leva em conta seis fatores-chave: apoio social, renda, saúde, liberdade, generosidade e ausência de corrupção.

Na maioria das regiões, o relatório destaca um sentimento de felicidade mais forte entre as novas gerações do que entre as pessoas mais velhas. O índice, no entanto, retrocedeu drasticamente entre os menores de 30 anos na América do Norte, na Austrália e na Nova Zelândia, e é inferior ao das pessoas mais velhas nessas regiões.

Os maiores retrocessos no índice de felicidade dos últimos anos foram os de Afeganistão, Líbano e Jordânia, enquanto Sérvia, Bulgária e Letônia registraram fortes avanços.

Finlândia, Dinamarca e Islândia seguem no topo da lista 1. Finlândia

2. Dinamarca

3. Islândia

4. Suécia

5. Israel

6. Holanda

7. Noruega

8. Luxemburgo

9. Suíça

10. Austrália

Os países que estão em guerra ou conflitos internos também tiveram variações notáveis. A Ucrânia caiu sete posições em relação ao relatório divulgado em 2022, quando foi invadida pela Rússia, e hoje ocupa o 105º lugar. O Equador, que está em conflito armado interno desde o início do ano, caiu 16 colocações desde 2020, quando a crise de segurança que o país sul-americano vive começou a piorar. Não há dados sobre o Sudão, à beira de uma guerra civil desde o ano passado. Israel caiu da quarta para a quinta posição, mas os dados não contemplam o período da guerra com o Hamas, que já dura quase seis meses.

Outra descoberta do relatório é que, pela primeira vez em mais de dez anos, Estados Unidos e Alemanha não aparecem entre os 20 países mais felizes e ocupam, respectivamente, as posições 23 e 24. Já Costa Rica e Kuwait entraram no top 20, ocupando as colocações 12 e 13.

Afeganistão, sob poder do Talibã desde 2021, continua em última lugar 134. Zâmbia

135. Essuatíni

136. Maláui

137. Botsuana

138. Zimbábue

139. Congo

140. Serra Leoa

141. Lesoto

142. Líbano

143. Afeganistão

Nenhum dos países mais populosos do mundo aparece no topo do ranking. "Entre os dez primeiros, apenas Holanda e Austrália têm mais de 15 milhões de habitantes", destaca o relatório. "Entre os 20 primeiros, apenas o Canadá e o Reino Unido têm mais de 30 milhões de habitantes."

A proximidade com a natureza e o bom equilíbrio entre o trabalho e a vida privada são a chave para a satisfação dos finlandeses, disse à agência de notícias AFP Jennifer De Paola, pesquisadora da Universidade de Helsinque especializada nessa temática.

Os finlandeses talvez tenham "uma compreensão mais acessível do que é uma vida bem-sucedida", diz ela, em comparação com os EUA, por exemplo, onde o sucesso está mais relacionado aos ganhos financeiros. A confiança nas instituições, os baixos índices de corrupção e o acesso gratuito a saúde e educação também são primordiais.