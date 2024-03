Como foi o atentado à casa de shows em Moscou, hora a hora

São Paulo

Reivindicado pelo Estado Islâmico (EI), um ataque a uma casa de shows nos arredores de Moscou nesta sexta-feira (22) deixou ao menos 133 mortos, tornando-se o mais mortal da história da Rússia depois da invasão de uma escola em Beslan, na Ossétia do Norte, por terroristas tchetchenos e inguchenos em 2004. Na época, mais de 330 pessoas morreram, incluindo 156 crianças.



A banda de rock da era soviética Piknik estava prestes a entrar no palco da sala de concertos do centro comercial Crocus City Hall, que tem 6.200 lugares e estava com os ingressos todos vendidos, quando os tiros começaram.

Imagem de vídeo divulgado por comitê russo que investiga o atentado em casa de shows próxima a Moscou - Comitê Investigativo da Rússia - 23.mar.24/AFP

Na madrugada de sábado (23), Putin anunciou que 11 pessoas ligadas ao atentado foram presas, inclusive 4 acusadas de terem atirado contra a plateia lotada do local.

Veja uma linha do tempo do atentado, de acordo com relatos de testemunhas.

19h40 (13h40 em Brasília)

Quatro homens armados, de uniforme camuflado e coletes com balas, chegam ao Crocus City Hall, um dos maiores complexos de entretenimento da Rússia, em uma minivan.

Munidos de rifles, eles disparam através das portas de vidro da entrada do local, atirando em quem cruzasse seu caminho; nisto, dezenas são mortos.

Homens armados abrem fogo na entrada do Crocus City Hall, em Moscou, em imagem de câmera de segurança - Reuters -22.mar.24

Enquanto isso, algumas pessoas quebram janelas reforçadas e saídas trancadas na tentativa de fugir. Em seguida, os invasores avançam complexo adentro para a sala de espetáculos na hora em que o público tomava seus assentos e começam a disparar.

Alto-falantes anunciam que o show seria cancelado por "razões técnicas" e avisam que o público deve deixar a casa.

Uma das armas utilizadas no ataque - Comitê Investigativo da Rússia - 23.mar.24/AFP

Os invasores então derrubam líquidos inflamáveis em cortinas e cadeiras e usam explosivos para atear fogo ao lugar, causando caos à medida que as pessoas fogem.

22h (16h em Brasília)

Partes da laje do local desabam após o fogo abocanhar mais de um terço do edifício. Algumas pessoas ficam presas em uma área bloqueada pelas chamas, sendo mais tarde resgatadas por um helicóptero.

As escadas e o hall da sala de shows, depois do atentado - Comitê Investigativo da Rússia - 23.mar.24/AFP

0h30 (18h30 em Brasília)

O grupo terrorista EI (Estado Islâmico) reivindica a autoria do atentado.

5h (23h em Brasília)

Incêndio no Crocus City Hall é enfim extinto, segundo serviços de emergência russos.

O Crocus City Hall queimado, após o atentado - Stringer - 23.mar.24/AFP

9h30 (3h30 em Brasília)

Governo russo anuncia a prisão de 11 pessoas ligadas ao atentado.

15h30 (9h30 em Brasília)

Putin presta condolências às famílias das vítimas e insinua que Ucrânia tem responsabilidade no atentado em pronunciamento oficial.