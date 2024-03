Rússia prende 11 suspeitos de atentado que matou ao menos 115

São Paulo

As forças de segurança da Rússia anunciaram neste sábado (23) terem prendido 11 suspeitos de envolvimento com o atentado terrorista que matou ao menos 115 pessoas na noite da véspera em Moscou.

As autoridades afirmam que o número de vítimas deve subir. Há ao menos três crianças entre os mortos, e a prefeitura anunciou que pagará uma indenização de R$ 160 mil a cada família que perdeu um parente no ataque.

Vista da casa de espetáculos Crocus City Hall, que pegou fogo durante o ataque terrorista em Moscou - Serguei Vediachkin/Moscow News Agency/Reuters

Segundo o chefe do FSB (Serviço Federal de Segurança), Alexander Bortnikov, quatros dos detidos foram os responsáveis pelo tiroteio dentro da casa de espetáculos Crocus City Hall, no shopping homônimo em um distrito periférico a 20 km do centro da capital russa.

Eles foram presos na região de Briansk, 340 km a sudoeste de Moscou. Um deputado, Alexander Khinshtein, relatou que eles estavam em um Renault quando furaram um bloqueio policial na estrada. Houve perseguição, o carro foi parado e dois suspeitos fugiram para uma floresta, enquanto os remanescentes eram presos.

Segundo Khinshtein, ao fim todos acabaram detidos e a polícia apreendeu uma pistola, um pente de munição para rifles de assalto e passaportes do Tadjiquistão, república de maioria muçulmana da Ásia Central que foi parte, com a Rússia, da antiga União Soviética (1922-1991).

Na noite de sexta (22), o grupo terrorista EI (Estado Islâmico) assumiu o atentado. Segundo o governo dos Estados Unidos, o ataque foi promovido especificamente pelo braço afegão da entidade, conhecido como EI-Khorasan.

Na guerra civil da Síria, os russos intervieram em 2015 em favor da ditadura aliada de Bashar al-Assad, e passaram a atacar duramente o EI. Foram responsáveis, assim como países ocidentais e do Oriente Médio, por uma campanha que acabou com o domínio territorial que o grupo extremista tinha sobre grandes áreas do país árabe e do vizinho Iraque.

O governo de Vladimir Putin tem uma longa história de conflito com grupos fundamentalistas islâmicos. O líder, reeleito para mais seis anos de governo no domingo passado (17), subiu ao poder como premiê em 1999 decidido a esmagar o separatismo radical muçulmano na república russa da Tchetchênia após uma mortífera onda de atentados em Moscou e outras cidades.

O sucesso da brutal campanha por lá o cacifou para, presidente interino após a renúncia de Boris Ielstin na virada do ano 2000, ser eleito pela primeira vez para o Kremlin. Depois, enfrentou diversas crises com terroristas islâmicos.

O ataque desta sexta foi o mais mortal dessa história depois de um episódio de 2004, quando terroristas tchetchenos e inguchenos tomaram uma escola em Beslan, na Ossétia do Norte. Ao fim do cerco policial, 334 pessoas morreram, inclusive 156 crianças.

Moscou não enfrentava um ataque dessa dimensão desde 2011, quando 37 pessoas morreram em um atentado no aeroporto internacional de Domodedovo. A ação disparou um gatilho nos moscovitas também por trazer ecos da tomada de um teatro no centro da capital em 2002 por tchechenos, cuja desastradas ação policial acabou com a morte de 132 reféns, além dos 40 terroristas.

A Ucrânia, país invadido por Putin em 2022 e que havia sofrido o segundo maior ataque aéreo na guerra na sexta, negou qualquer envolvimento com o atentado. Canais de Telegram, inclusive estatais, de todo modo celebraram o ataque como uma retribuição pela agressão russa ao país —neste sábado, Kiev disse ter abatido 31 de 34 drones lançados pelos russos.

Governos ocidentais, como os dos EUA e da França, corroboraram a versão da inocência ucraniana, mas o Ministério das Relações Exteriores russos criticou a pressa, dizendo que o caso tem de ser investigado.

O todo-poderoso Nikolai Patruchev, secretário do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, afirmou que todos os envolvidos no caso serão punidos. Putin, contudo, ainda não se pronunciou pessoalmente sobre o episódio.

As imagens do atentado, captadas por celulares dos presentes, viralizaram. Elas mostram os terroristas entrando no local e atirando a esmo contra a plateia que esperava um show da banda de rock dos tempos soviéticos Piknik.

Houve um incêndio no local, causado por duas explosões —inicialmente, o relato era de que seriam bombas, mas há a versão de que foram rudimentares coquetéis molotov que provocaram o fogo, visível de diversos pontos da capital russa.

Inaugurado em 2009, o Crocus City Hall foi criado pelo dono do Grupo Crocus, o oligarca azeri Aras Agalarov, em homenagem a Muslim Magomaiev (1942-2008) o "Frank Sinatra soviético" que era amigo e conterrâneo do empresário. O local abrigou shows internacionais de destaque, como de Elton John e Lana del Rey. Ironicamente, a família de Agalarov, ligada ao governo de Baku, é muçulmana.

A cidade está com policiamento reforçado neste sábado. Policiais rondam estações de metrô e todas as estradas circundando a capital têm bloqueios.