Rússia foi alvo de diversos ataques terroristas nos anos 2000; relembre

Nesta sexta-feira (22), terroristas invadiram uma casa de shows nos arredores de Moscou e mataram ao menos 40 pessoas, incluindo crianças.

Prédio do Crocus City Hall, casa de shows nos arredores de Moscou, destruído após ser palco de atentado terrorista reivindicado pelo Estado Islâmico - Alexander Zemlianichenko Jr./Xinhua

O atentado, reivindicado pelo Estado Islâmico (EI), é o primeiro do tipo a ocorrer na Rússia em mais de uma década. Ele trouxe à memória, porém, uma série de ataques provocados por radicais islâmicos, insatisfeitos com o controle russo sobre as repúblicas muçulmanas do Cáucaso (sul do país) após o desmembramento da União Soviética.

Uma dessas repúblicas era a Tchetchênia, que lutou duas guerras de secessão sangrentas contra os russos. A primeira, entre 1995 e 1996, resultou em um tratado de paz com Moscou que deixava seu status em suspenso; e a segunda, entre 1999 e 2000, quando a república foi subjugada.

Relembre alguns dos principais ataques terroristas sofridos pela Rússia

29 e 30.dez.13

Sistema de transporte público de Volgogrado é alvo de atentados suicidas por dois dias seguidos; 34 pessoas, incluindo terroristas

24.jan.11

Atentado suicida no aeroporto internacional de Domodedovo, em Moscou, mata 37 e fere 172; ataque é reivindicado por tchetcheno Doku Umarov, líder do grupo islâmico radical Emirado do Cáucaso

29.mar.20

Duas estações de metrô de Moscou são atingidas por atentados suicidas, matando mais de 40; uma das estações, de Lubianka, é próxima da FSB, agência secreta russa herdeira da KGB soviética

27.nov.09

Trem de alta velocidade de Moscou para São Petersburgo é alvo de atentado suicida que mata 28 e deixa 130 feridos; Emirado do Cáucaso é suspeito de ter ordenado o ataque

13.out.05

Terroristas islâmicos atacam prédios que abrigavam tropas russas em Naltchik, capital da república russa de Kabardino-Balkária, perto da Tchetchênia, matando mais de cem, incluindo civis

1º a 3.set.04

Terroristas islâmicos invadem escola em Beslan, na Ossétia do Norte, interior da Rússia, e deixam 1.200 sem água e comida pelo período, matando 330 delas, crianças em sua maioria

24.ago.04

Atentados suicidas em dois aviões partindo do aeroporto internacional de Domodedovo, em Moscou, matam 90

9.mai.04

Atentado suicida em Grozni, capital da Tchetchênia, mata 24, incluindo Akhmad Kadirov, então líder da república apoiado por Moscou

6.fev.04

Atentado suicida no metrô de Moscou na hora do rush mata 41 e deixa mais de cem feridos; ataque é reivindicado por grupo tchetcheno

23.out.02

Entre 40 e 50 terroristas islâmicos invadem teatro lotado em Moscou e fazem cerca de mil pessoas reféns; forças especiais russas lançam gás não identificado em operação de resgate, mas com isso matam cerca de 130 civis

4 a 16.set.99

Ataques aéreos a prédios residenciais em Moscou, Buinaksk e Volgodonsk matam quase 300; autoria é atribuída a separatistas tchetchenos, mas alguns afirmam que próprio serviço secreto russo está por trás dos bombardeios

14 a 19.jun.95

Separatistas tchetchenos invadem hospital em Budionnovsk, perto da fronteira com a Rússia, fazem cerca de 2.000 civis reféns e ameaçam matá-los caso 1ª Guerra na Tchetchênia siga; forças russas falham em tomar local de volta e mais de cem morrem