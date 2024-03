Doze palestinos morrem afogados ao tentar buscar pacotes de ajuda lançados no mar

Gaza | Reuters

Ao menos 12 palestinos morreram afogados ao tentarem buscar pacotes de ajuda humanitária lançados por aviões em um local na costa da Faixa de Gaza, informaram as autoridades de saúde do território, ligadas ao Hamas, nesta terça-feira (26).

Palestinos entram no mar para pegar pacotes de ajuda humanitária lançados por via aérea no norte da Faixa de Gaza - Reuters

Vídeos obtidos pela agência de notícias Reuters mostram um multidão correndo em direção à praia em Beit Lahia, no norte da faixa, ao avistarem caixotes com suprimentos com paraquedas se aproximando do oceano, e o adentram para buscá-los. As pessoas avançam cada vez mais no mar, porém, até corpos são trazidos de volta para a areia.

Os Estados Unidos afirmaram que os paraquedas de 3 dos 18 pacotes de ajuda humanitária lançadas por ar na data não funcionaram corretamente, o que fez com que eles caíssem na água. O governo mas não soube confirmar, no entanto, se alguém tinha morrido ao tentar alcançá-lo.

Israel mantém Gaza sob cerco total desde o início da guerra, em 7 de outubro, restringindo a entrega de carregamentos sob a alegação de que parte dos materiais pode representar um risco à sua própria segurança.

Alertas de diversas organizações humanitárias —incluindo a ONU— de que pelo menos um quarto da população pré-guerra da Faixa de Gaza enfrenta "níveis catastróficos de insegurança alimentar tem aumentado a pressão para que Israel permita mais acesso ao território palestino em guerra.

Com o insucesso desses esforços, no entanto, a comunidade internacional vêm buscando alternativas à entrega de suprimentos por terra. No início de março, assim, os Estados Unidos seguiram uma estratégia que já vinha sendo usada pela França e pela Jordânia e realizaram pela primeira vez a distribuição de ajuda humanitária por via área, lançando 38 mil refeições sobre a faixa de terra em paraquedas.

Operações do tipo são criticadas por especialistas, no entanto, que afirmam que envios de suprimentos por ar não só são pouco eficazes como oferecem risco à população em terra quando os paraquedas apresentam mal funcionamento.

Em 8 de março, por exemplo, cinco pessoas morreram ao serem atingidas por pacotes com ajuda humanitária, segundo relatou uma autoridade de saúde palestina.