Crítico de Putin, Kasparov é incluído em lista de terroristas na Rússia

AFP

A agência de monitoramento financeiro da Rússia, Rosfinmonitoring, adicionou o ex-campeão mundial de xadrez Garry Kasparov, um crítico proeminente do presidente russo, Vladimir Putin, à sua lista de "terroristas e extremistas", informou a agência de notícias estatal RIA nesta quarta-feira (6).

A listagem impõe limites às transações bancárias dos indivíduos e os obriga a buscar aprovação sempre que desejarem usar suas contas.

O enxadrista e ex-número 1 do mundo, Garry Kasparov, em evento em Munique, na Alemanha - Odd Andersen - 18.fev.2023/AFP

"Uma honra que diz mais sobre o regime fascista de Putin do que sobre mim", reagiu Kasparov em sua conta no X, com 1 milhão de seguidores. "O extremismo na defesa da liberdade não é um vício; a moderação na busca da justiça não é uma virtude", acrescentou, citando uma frase do político americano Barry Goldwater (1909-1998).

A perseguição a opositores de Vladimir Putin na Rússia sob a classificação ampla do que é um extremista tem extenso alcance e atinge desde políticos rivais, como Alexei Navalni (morto no último dia 16), até organizações da sociedade civil como grupos LGBTQIA+ e Testemunhas de Jeová.

Em fevereiro, a Justiça russa proferiu as duas primeiras condenações relacionadas a legislação que trata o movimento LGBT+ como extremista. Uma mulher foi condenada a cinco dias de detenção administrativa por usar brincos arco-íris, e um homem que publicou a bandeira LGBT+ na internet foi considerado culpado e submetido a multa de mil rublos (pouco mais de R$ 54).

Nascido em 1963 no Azerbaijão, então parte da União Soviética, Kasparov, 60, foi um dos maiores jogadores de xadrez da história, antes de se tornar um feroz adversário de Putin. Temendo ser processado, deixou a Rússia há dez anos e agora vive nos Estados Unidos, de onde continua denunciando o Kremlin e a sua invasão da Ucrânia.

A assessoria de imprensa de Kasparov não respondeu imediatamente a pedidos de comentário da agência Reuters.

O Ministério da Justiça russo adicionou o enxadrista e o ex-magnata do petróleo Mikhail Khodorkovski à sua lista de "agentes estrangeiros" em 2022, sujeitando-os a uma burocracia onerosa, incluindo relatórios financeiros.

Kasparov vivenciou uma das maiores rivalidades dos esportes ao enfrentar nos anos 1980 o também russo Anatoli Karpov, hoje deputado na Rússia e apoiador das ações militares de Moscou na Ucrânia.