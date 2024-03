Drones atingem uma das maiores usinas de minério de ferro da Rússia

Moscou | Reuters

Um dia após as forças da Ucrânia terem afundado um navio de patrulha da Rússia avaliado em mais de R$ 320 milhões, dois drones atingiram nesta quarta-feira (6) instalações de combustível em uma das maiores usinas de minério de ferro de Moscou, disseram autoridades locais e o proprietário da instalação.

Não havia relatos de feridos, e a usina retomou as operações horas após a ofensiva. "Hoje, como resultado de um ataque de drones no distrito de Zheleznogorski, um tanque de combustível no depósito da Usina de Mineração e Processamento Mikhailovski pegou fogo", escreveram em comunicado os responsáveis pela Metalloinvest, empresa que é a maior produtora de minério de ferro da Rússia.

Usina na região de Kursk, na Rússia, pega fogo após ataque com drone - Reprodução/@igorsushko no X

A usina atingida fica nos arredores da cidade de Kursk, localizada a cerca de 500 quilômetros de Moscou e próxima da fronteira com a Ucrânia. Roman Starovoit, governador da região, afirmou que os drones atingiram a instalação com um intervalo de aproximadamente duas horas.

Starovoit alertou à população para o risco de ataques com mísseis. Mais tarde, ele publicou em suas redes sociais que as defesas aéreas russas estavam em operação e pediu que as pessoas mantivessem a calma.

Funcionários da instalação disseram que tomaram as medidas necessárias para extinguir os focos de incêndio. Vídeos divulgados em canais russos no Telegram e que não puderam ser verificados de forma independente mostram uma coluna de fumaça preta e danos na usina, aparentemente após o primeiro ataque.

Uma autoridade do GUR, o serviço secreto militar da Ucrânia, disse à agência de notícias Reuters sob a condição de anonimato que as forças de Kiev foram responsáveis pelo ataque.

A usina atingida é uma das maiores instalações de mineração e processamento de minério de ferro da Rússia. Com mineração a céu aberto, a Mikhailovski vem aumentando a cada ano o estoque do produto, que atualmente tem reservas de 10,4 bilhões de toneladas, de acordo com a Metalloinvest.

Ataques de drones ucranianos atingiram várias vezes as refinarias de petróleo russas e outras infraestruturas econômicas nas últimas semanas. A região de Kursk tem sido alvo de ataques regulares durante a Guerra da Ucrânia, iniciada há mais de dois anos.

Na véspera, as Forças Armadas da Ucrânia disseram que suas tropas afundaram mais um navio de guerra da Rússia no mar Negro, uma das principais frentes do conflito. Segundo autoridades de Kiev, drones marítimos destruíram a embarcação de patrulha Serguei Kotov, avaliada em aproximadamente US$ 65 milhões (R$ 321,5 milhões).

A ação no mar Negro, assim como as incursões de drones contra alvos dentro do território russo, não mudam a rota da guerra, mas mostram capacidade de reação de Kiev em um momento crítico —no mês passado, as forças de Vladimir Putin tomaram a cidade de Avdiivka, local considerado crucial para a conquista da região de Donetsk, no leste ucraniano.