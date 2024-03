Homem armado faz reféns na Holanda e ameaça explodir bombas

Haia e Ede | AFP e Reuters

Um homem armado fez reféns e ameaçou detonar uma bomba em um café em Ede, uma cidade no centro da Holanda, neste sábado (30), afirmaram autoridades locais. Segundo a polícia, o incidente não tem indícios de motivação terrorista.

Horas após a tomada do local, três pessoas foram libertadas e saíram com as mãos para cima. Em seguida, outros dois homens, um vestindo uma balaclava, deixaram o café, afirmou a agência de notícias holandesa ANP, e um deles foi algemado pelos policiais. Não ficou claro quantas pessoas foram feitas reféns, mas a imprensa local falava em até cinco sequestrados.

Policiais holandeses perto do Café Petticoat, em Ede, na Holanda, onde várias pessoas são mantidas reféns - Piroschka Van De Wouw/Reuters

De acordo com a emissora NOS, um robô controlado remotamente estava no local, onde era possível ver policiais de unidades anti-explosivos e agentes em trajes de proteção.

A polícia afirmou ter feito um cordão em torno da cafeteria e esvaziado cerca de 150 casas dos arredores. Trens que iam para Ede ou partiam da cidade também foram cancelados, afirmou a operadora ferroviária NS em seu site, e o centro da cidade foi fechado, segundo autoridades municipais.

Nos últimos anos, ocorreram alguns ataques na Holanda, mas não na mesma escala de outros países europeus como França ou Reino Unido. O último dele aconteceu em 2019, quando um ataque a tiros em um bonde na cidade de Utrecht matou quatro pessoas, causando grande comoção. Posteriormente, o autor do atentado, Gokmen Tanis, admitiu que agiu por motivos terroristas.

Também em 2019, a polícia holandesa acusou duas pessoas suspeitas de planejar um ataque com carros-bomba. Segundo as autoridades, os detidos planejavam realizar o atentado no mesmo ano.