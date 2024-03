Israel diz que Hamas dificulta acordo sobre reféns para 'incendiar região' no Ramadã

O governo de Israel disse, neste sábado (9), que o Hamas está dificultando um acordo sobre reféns para "incendiar a região" durante o Ramadã. A declaração ocorre um dia antes do prazo dado por Binyamin Netanyahu para invadir Rafah, neste domingo (10), quando começa o mês sagrado para os muçulmanos.

De acordo com o Israel, autoridades da Mossad e da CIA, agências de inteligência israelense e americana, respectivamente, se reuniram na sexta-feira (8) para tentar garantir a liberação dos reféns na Faixa de Gaza, em troca de um cessar-fogo.

O conflito começou há cinco meses com um ataque terrorista em território israelense que deixou 1.200 mortos, e a reação de Netanyahu levou a uma crise humanitária em Gaza, onde há mais de 30 mil vítimas, segundo autoridades do país.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, em discurso sobre conflito com Hamas. - Ronen Zvulun-18.2.2024/REUTERS

"O chefe do Mossad, David Barnea, se reuniu ontem [sexta-feira, 8] com o chefe da CIA, Bill Burns, como parte dos incessantes esforços para avançar em outro acordo para a liberação de reféns", diz o gabinete de Netanyahu.

O texto diz ainda que Israel está em contato com os mediadores para um possível acordo, mas que o Hamas "não está interessado".

O primeiro-ministro de Israel afirmou na quinta-feira (7) que Tel Aviv manterá em curso a invasão da Faixa de Gaza, inclusive de Rafah. "Há pressão internacional, e ela está aumentando. Mas especialmente quando a pressão internacional aumenta é que devemos cerrar fileiras e nos unir contra as tentativas de parar a guerra", disse.

O Exército seguirá operando contra o Hamas em toda a Faixa de Gaza, afirmou Netanyahu, "incluindo Rafah, o último reduto do Hamas". "Quem nos disser para não agir em Rafah está nos dizendo para perder a guerra e isso não vai acontecer."

Superlotado por deslocados internos, Rafah é o maior centro urbano de Gaza que ainda não foi alvo de uma invasão terrestre do Exército de Israel, embora bombardeios atinjam a cidade desde o início do conflito. O local fica na fronteira com o Egito e tem sido a porta de entrada para ajuda humanitária que não é barrada em direção ao território palestino.

A delegação do Hamas que participa de negociações por uma trégua com Israel na Faixa de Gaza, ao deixar Cairo na última quinta-feira, disse em comunicado que continuará com os diálogos pelo cessar-fogo no território palestino até que um acordo seja alcançado.

Sami Abu Zuhri, alta autoridade do grupo terrorista, culpou Israel por "bloquear" as conversas e impedir o progresso das negociações que envolvem também a libertação de reféns sequestrados pelo Hamas e mantidos em Gaza.

"A delegação do Hamas deixou o Cairo nesta manhã para consulta com a liderança do movimento. As negociações e esforços continuam para parar a agressão, devolver os deslocados internos e trazer ajuda humanitária para nosso povo", disse o grupo em comunicado.

Abu Zuhri afirmou à Reuters que Israel tem rejeitado durante os quatro dias de negociações no Cairo as demandas do Hamas para encerrar sua ofensiva no território palestino, retirar suas Forças Armadas de lá e garantir a liberdade de entrada para ajuda humanitária e retorno de pessoas deslocadas.

Negociadores do Hamas, do Qatar e do Egito —os dois últimos têm mediado o diálogo entre as partes envolvidas— tentaram nesta semana garantir um cessar-fogo de 40 dias a tempo do Ramadã. Israel não enviou delegação ao Cairo.

