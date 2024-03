Marinha dos EUA derruba 15 aeronaves não tripuladas no Mar Vermelho

Reuters

Navios e aeronaves da Marinha dos EUA derrubaram 15 veículos aéreos não tripulados (UAVs) disparados pelos houthis do Iêmen na área do Mar Vermelho no início deste sábado (9).

Os militares estava respondendo a um ataque em larga escala por "terroristas houthis apoiados pelo Irã" lançado no Mar Vermelho e Golfo de Aden entre 4h e 6h30 (horário de Sanaa, capital do Iêmen), segundo o Centro de Comando dos EUA (CENTCOM) em uma postagem no X.

Marinha dos EUA têm atuado de forma defensiva contra ataques do grupo terrorista houthis, do Iêmen, queafirmam estar mirando rotas marinhas em solidariedade aos palestinos - US Central Command

"Os UAVs foram considerados uma ameaça iminente para navios mercantes, Marinha dos EUA e navios da coalizão na região", disse o órgão militar.

Horas depois, o porta-voz militar do grupo terrorista, Yahya Sarea, informou que os houthis miravam o navio graneleiro dos EUA, no Golfo de Aden.

Pela TV, o Sarea disse ainda que, durante o ataque, miraram "um número de destróieres de guerra dos EUA no Mar Vermelho e Golfo de Aden com 37 drones".

Os houthis afirmam estar atacando rotas marítimas em solidariedade com os palestinos na guerra entre Israel e Hamas em Gaza.